Noticias de Villa Elisa

IMPORTANTE OBRA EN PROLONGACIÓN DE AVENIDA URQUIZA

A partir de mañana Jueves 28 de febrero se dará inicio a una importante obra de reposición de alcantarilla en prolongación de Avenida Urquiza hacia el sur.

En este sentido, personal de Obras y servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Elisa realizará la sustitución de la alcantarilla existente, ampliando de 080 cm a 100 cm el diámetro de los tubos con el objetivo principal de mejorar el escurrimiento del agua pluvial como así también la transitabilidad del camino.-

La Obra dará comienzo a la hora 7:00 y se continuará hasta dar por culminada la misma, es así que para evitar inconvenientes se realizará una interrupción total de tránsito de la calle.

Por otro lado en la mañana de hoy se estaba n haciendo obras complementarias como afirmado de calle, rectificación del eje de calle, limpieza de cunetas y canales de desagües.

Se recomienda a los automovilistas y transeúntes tomar caminos alternativos.-

CARNAVAL COMO EL DE ANTAÑO

El próximo sábado 2 de marzo se realizará el “Carnaval como el de Antaño” a partir de la hora 23:30 en el Centro Unión de Jubilados y Pensionados frente a plaza Moreno organizado por la Dirección de Cultura Municipal con apoyo de diferentes instituciones locales

Será una noche plagada de show artísticos entre los que se cuentan la presentación del Chango Ibarra, la Comparsa 330 de Concordia, Thenbu candombe y una representación del Carnaval de la Naranjas a cargo del Centro Piamontés de nuestra localidad. Ademas habrá desfile de disfraces totalmente abierto.

Se invita a la comunidad a participar de una noche de alegría, magia y color donde no faltarán las carcajadas y el ambiente de festejos. La entrada será libre y gratuita y se contará con servicio de cantina.-

El Chango Ibarra

Edgardo “Chango” Ibarra, nació en Gualeguay, es músico, guitarrista, compositor, su formación ha sido principalmente autodidacta. Fue guitarrista del dúo gualeyo La Calandria entre 2004 y 2006, con quienes grabó el disco “El filo del facón grande”.

Desde 2006 acompañó con su guitarra a Yamila Cafrune con quien recorrió importantes escenarios del país y del exterior. Junto a Yamila grabó tres discos.

También acompañó ocasiones a Mónica Abraham. Su repertorio tiene aires de todas esas músicas que le han tocado vivir a lo largo de su vida. Desde su lugar de origen aparecen chamamecitos, chamarritas y rasguido dobles, entre otra variedad de temas.

Thembu Camdombe definido por ellos mismos

THEMBU es el nombre de la tribu en la cual nació Nelson Mandela.

“Tocar los tambores genera felicidad, el sonido de los tambores transmite felicidad, bailar Candombe genera felicidad.

El logo de Thembu surge del logo del NO AL RACISMO, NO A LA DISCRIMINACION, NO A LA IMPUNIDAD y le sumamos un tambor y representa, que el candombe es hablar con las manos.

Basados en estos principios, somos o intentamos ser un grupo, que ofrezca un espacio sin discriminación alguna, donde nunca falte la alegría, pero con mucha voluntad y compromiso para seguir aprendiendo, con humildad y respeto por el Candombe y los candomberos.

Vamos que vamos, vamo arriba, que todos podemos disfrutar.”

Comparsa 330

Es una comparsa de Concordia surgida en el transcurso del año 2017.

“Somos una familia candombera que tejió redes transmitiendo el conocimiento, el compromiso, el respeto y el amor por el tambor y su historia.

Hoy, somos crecimiento, autogestion, domingos de candombe en la costanera, y un ritual ancestral que vive y late fuerte en 2019, en forma de comparsa, y se llama “La tres treinta” candombe.”

Carnaval de las naranjas representado por el Centro Piemontes

Famoso en toda Italia y, sobre todo, en el extranjero, es el histórico Carnaval de Ivrea, localidad de Piamonte en la provincia de Turín.

El Carnaval de Ivrea, institucionalizado en 1808, es una de las fiestas más antiguas y peculiares del mundo.

Todos los años miles de personas acuden a la ciudad de Ivrea para participar en la batalla de las naranjas o simplemente observar el evento.

La batalla de las naranjas es en realidad una rebelión popular contra la tiranía feudal que hacia pasar hambre al pueblo. En esta batalla se lanzan naranjas, unas 360.000 kg cada año y se forman nueve equipos de hasta 4 ml integrantes cada uno. Los asistentes deben llevar un gorro rojo, que será el signo que indica que participan simbólicamente de la revuelta y que a ellos no se le puede tirar naranjas.

Antes de la batalla, los naranjeros se pintan el rostro, se visten con sus uniformes coloriados de sus respectivos equipos y, como una gran familia, comparten la fatiga de transportar todos esos quintales de naranjas hasta las esquinas de calles y plazas.-