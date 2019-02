ACUERDO DE AMISTAD CON ALEMANIA Se trabajará de manera conjunta en temas de Turismo Local, Educación y Formación, Cooperación Cultural, Protección Medioambiental y Agricultura Sustentable. Avanzan las gestiones realizadas por el Presidente Municipal de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga, ante la embajada Alemana en Argentina a fin de recibir asesoramiento sobre energías renovables, entre otros temas de interés para nuestro municipio. Recordemos que en el mes de diciembre del pasado año, en el marco del proyecto provincial, “Municipios Argentinos con futuro sustentable hoy”, Villa Elisa recibió a un ingeniero de la Cooperativa Alemana Energiegewinner quien presentó los servicios que presta para que municipios, empresas y organizaciones puedan generar energías renovables. Siguiendo con los pasos pertinentes a fin de concretar un Acuerdo de Amistad entre la localidad de Villa Elisa (Argentina) y la ciudad de Bad Wilsnack (Alemania), días atrás, el Intendente de ésta última, Dieter Spielmann y su Director Municipal Sr. Jakob se reunieron con el propósito de fomentar la cooperación con la localidad entrerriana de Villa Elisa. En la nota enviada al ejecutivo elisense, se anuncia que el Embajador Malaroda y el equipo de Cooperación internacional de la Embajada destacaron la importancia de la labor conjunta en temas de Turismo Local, Educación y Formación, Cooperación Cultural, Protección Medioambiental y Agricultura Sustentable. Las autoridades alemanas manifestaron su interés de comenzar lo antes posible a generar lazos de amistad y cooperación. Bad Wilsnack es una ciudad Termal (sus baños termales atraen anualmente a más de 400.000 visitantes); valiosa por su historia y reconocida por su reserva de la biósfera de más de 500 km2. #AcuerdodeAmistad #BadWilsnack #VillaElisa #Cooperación COMENZÓ EL TORNEO DE LOS BARRIOS EN “PLAZA MORENO” Los equipos que jugarán el próximo jueves son: Los Tractorcitos vs. Los Alcones; Los Picapiedras vs. Deportivo Barú y Deportivo Barú vs. Los Pibes del Barrio. Éste martes 5 de febrero se concretó la primera fecha del Torneo de Fútbol Infantil en Plaza Moreno. Con la presencia de niños, familias y vecinos se vivió una hermosa tarde deportiva y recreativa acompañados por un clima ideal. Los resultados de ésta primera fecha fueron: · Categorías 2004-2005: Hay Equipo 0 vs. El Viral Team 4. · Categorías 2006-2007: Los Dormilones 2 vs. Los Petis 2 (Ganó, por penales, Los Dormilones). · Categorías 2008-2009: Deportivo Pare y Toke 1 vs Los Amigos 0. Recordamos que los encuentros son en la canchita de la plaza Moreno los días martes y jueves, desde las 17 horas. Los próximos partidos se disputarán el jueves entre los siguientes equipos y en este orden: · Categorías 2008-2009: Los Tractorcitos vs. Los Alcones. · Categorías 2006-2007: Los Picapiedras vs. Deportivo Barú. · Categorías 2004-2005: Deportivo Barú vs. Los Pibes del Barrio. #FútbolDeLosBarrios #deportesVillaElisa LAS CLASES DE BIODANZA INICIARON EN EL SALÓN DE CULTURA Todos los martes a las 20 horas en el salón de cultura “Heraldo Peragallo”. Con una buena concurrencia de hombres y mujeres, se concretó ayer la primera clase de Biodanza, la “danza de la vida”, en el salón de Cultura “Heraldo Peragallo” de Villa Elisa. Los Profesora Andrea Simón y Facundo González, invitan a todos los interesados a sumarse el martes 12 de febrero, a las 20 horas, a la próxima clase de biodanza, el costo es de $100 por clase. La Biodanza propone mayor vitalidad, vinculación con otros, disfrute y aprendizaje. Dirigido a mayores de 18 años. #tallerdebiodanza #ladanzadelavida SE SUMAN LOS VIERNES A LAS FERIAS DE VERANO Se suma un día más para seguir fomentando la elaboración y venta de productores elaborados artesanalmente. Desde la Dirección de Turismo de Villa Elisa se invita a vecinos y turistas a seguir disfrutando de las “Ferias de Verano” en el Paseo del Sembrador, cuadra comprendida entre calle Castelli y Blvd. Schroeder. A partir de FEBRERO las ferias se podrán recorrer los días VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS, de 19 a 23 horas. Se suma un día más, los viernes, para seguir fomentando la elaboración y venta de productores elaborados artesanalmente. En las ferias de verano se exponen a la venta artesanías, manualidades, obras de arte, productos alimenticios de elaboración artesanal y rubros similares, exceptuando productos industrializados de reventa. #feriasdeverano #paseodelsembrador #turismoVillaElisa