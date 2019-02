Manuel Sánchez habló sobre su experiencia en Rocamora

El santafesino Manuel Sánchez, primer asistente de Juan Manuel Varas en Tomás de Rocamora para esta temporada de la Liga Argentina de Básquetbol, aceptó hablar acerca de sus funciones en la institución uruguayense en la previa de la práctica que el equipo realizó este domingo y con vistas al partido del jueves venidero ante La Unión de Colón en el marco de la Conferencia Sur.

Distendido, en la utilería y mientras compartía uno amargos con Juan Varas habló en primer lugar de lo que han sido estos seis primeros meses en el Rojo. “Me siento bien, contento; disfrutando día a día, con el equipo y el cuerpo técnico. Estoy aprendiendo todo el tiempo de una competencia nueva para mí y, como ya dije, disfrutándolo”, manifestó para romper el hielo.

Interrogado sobre lo que ha vivenciado hasta acá en el club y en la categoría, respondió: “En el club me encontré con buena gente, con buena predisposición para el trabajo diario y con gran trato para conmigo; muy cómodo y contento desde el primer día. Y en cuanto a la competencia, es muy dura, se juega muy seguido y muchas veces no te permite descansos ni tiempos de entrenamiento para revertir cosas del juego que es lo que estaba acostumbrado en otras competencias con semanas largas para trabajar”.

Sobre lo que es la Liga Argentina, agregó: “Es un Torneo duro en el que cualquiera le puede ganar a cualquiera, que te tiene que encontrar siempre con buena predisposición porque cada noche cualquier equipo compite muy bien contra otro; incluso faltándole fichas por lo que hay que estar todo el tiempo alerta”.

Rocamora fue el ganador de la División Centro Sur y en esta Segunda Fase se encontró con nuevos rivales, igual o más duros que los primeros aunque con realidades diferentes. La pregunta para Sánchez fue qué club había llamado su atención en lo deportivo e institucional. “En cuanto al juego Platense tuvo un cambio radical en su forma de jugar, lo está haciendo muy bien y me gusta como está. Y respecto a lo otro hay varias estructuras muy buenas, muy completas y que si no es así al ser tan duro el Torneo no se pueden sostener. En general, la mayoría de los equipos están de buena manera”, reflexionó.

Sánchez se confesó un seguidor de otras competencias por fuera de la Liga Argentina. “Todo el tiempo estoy viendo básquet, sobre todo Ligas Provinciales y en especial la de mi provincia: Santa Fe. También veo el Torneo Federal y la Liga Nacional todo lo que puedo, y si se da la oportunidad algo de Liga de Desarrollo. Me interesa todo lo que tenga que ver con las competencias del país y trato de ver la mayor cantidad de partidos posibles y estar lo más informado posible, porque además me gusta”, aseguró.

Sobre el día a día y su relación con el coach Juan Varas, comentó: “Es muy buena, la realidad es que con Juan ya nos conocemos de antes; eso aceleró y adelantó muchas etapas. Él es muy abierto, tiene muy buena predisposición para conmigo así que me siento muy cómodo; contento de estar a su lado y de todo el cuerpo técnico que ha mostrado una gran calidad humana y eso hace que el día a día sea muy lindo”.

Respecto a cómo se dio su estadía en la ciudad y haciendo una comparación con la suya, Firmat, dijo: “La ciudad es muy linda, además uno está muy enfocado con esto y entonces va todo muy bien. Acá es más grande que Firmat, es distinto porque hay más clubes y se dispersa un poco más; allá como hay dos clubes es todo un poco más intenso. Encontré mucho básquet, si por ahí nosotros no jugamos siempre hay un partido para ir a ver del Federal, la Liga Provincial o la misma Liga Argentina”.

El sábado Sánchez cumplió 32 años y en relación a cómo pasó este día especial, contó: “Fue lo normal; lo de siempre y con gente que se acerca. Yo no soy de darle mucha importancia a las fechas, no me interesa mucho pero siempre hay gente querida que está presente y es muy lindo”.

Antes del cierre y de bajar para la práctica habló algo de cómo ha sido su relación con la familia y amigos en este tiempo lejos de su Firmat natal. “De todo los lugares en que estuve éste el que menos pude volver a mi ciudad así que fue un poco nuevo eso para mí. Por eso cada vez que nos podemos ver, que yo viaje o ellos puedan venir para acá se hace más intenso y lo disfruto más”, finalizó.

Mauricio Galarza – Prensa Rocamora