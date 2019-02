Luis Fernández-Lara Esteve es la fórmula del Socialismo para Concepción del Uruguay

Trabajadores y estudiantes protagonizan “Alternativa Progresista”, la propuesta que la conducción del socialismo uruguayense presentará en la ciudad.

Bajo el nombre de “Alternativa Progresista” (Lista 50 – A), la propuesta del Partido Socialista se suma a la carrera por el gobierno de Concepción del Uruguay. La fórmula está compuesta por el Profesor Luis Fernández, de respetada trayectoria en el gremialismo docente, y Lara Esteve, joven militante feminista, locutora y estudiante de Filosofía.

Además, la lista de aspirantes a las bancas del Honorable Concejo Deliberante estará encabezada por Franco Barsotti, joven docente y actual Secretario General del PS uruguayense.

En el ámbito provincial, la uruguayense Verónica Magni, Secretaria General del PS provincial y de destacada labor como concejala entre 2011 y 2015, ocupará el primer lugar en la lista de pre candidatos a Diputados. En tanto que el binomio que disputará la gobernación está formado por Hugo Barzola y Natalia Noacco como Gobernador y Vicegobernadora, respectivamente.

LA LISTA DEL SOCIALISMO URUGUAYENSE

Luis Fernández, Intendente.

Lara Esteve, Viceintendenta.

Concejales Titulares

Franco Barsotti, Betina Scotto, Alejandro Rigada, Cristina Ernst, Javier Lescano, Florencia Pescio, Luis Victorio, Daniela Evequoz, Ben Saad Correa, Luisa Acevedo, Alejandro Zeballos, Florencia Poerio, Jorge Díaz.

Concejales Suplentes

Alejandra Pitton, Martín Peirán, Cynthia Godoy, Damián Germanier, Mariana Olivera, Néstor Vicente, Diana Evequoz, Javier Rossi, Mónica González, Roberto Reynoso, Florencia Fernández, Néstor Pascal, Marisol Pescio.

Barzola y Noacco encabezan la lista de la conducción del socialismo en la provincia

De cara a las PASO quedó oficializada “Alternativa Progresista”, lista de la conducción del Partido Socialista de Entre Ríos para 15 departamentos. Con Barzola como candidato a Gobernador, se informaron algunos de los nombres y detalles de la plataforma que fue presentada en las últimas horas.

“Alternativa Progresista” es la lista n°50 A con la que se encontrarán los entrerrianos en el cuarto oscuro de las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Partido Socialista de Entre Ríos presentó a Hugo Barzola como precandidato a Gobernador, acompañado por Natalia Noacco como Vicegobernadora. Verónica Magni, referente del partido en la provincia, encabeza el listado de Diputados. Señaló que “la conformación de las listas fue un trabajo exhaustivo que llevamos adelante con una visión enriquecida que otorga la presencia dentro del partido de la fuerza de la juventud, los estudiantes, los trabajadores, las mujeres y el feminismo”.

“Queremos representar a la enorme mayoría de una sociedad que necesita una alternativa que la saque de este presente de ajustes y recorte, donde se ha vuelto cada vez más común el cierre de empresas y la gente no puede afrontar sus gastos básicos. Presentamos una propuesta en toda la provincia para que la salida de ese presente difícil no sea el retorno a un pasado al que ya se le dijo no y basta. La alternativa se ofrece teniendo como eje principal al modelo de gestión exitoso en el gobierno de Santa Fe que garantiza la igualdad de oportunidades y el acceso al diálogo permanente de todos los sectores con el Estado”, señaló Hugo Barzola, precandidato a Gobernador.

En Paraná, el precandidato a Intendente es el contador Marcelo Haddad y lo acompaña la reconocida militante social y referente gremial Alejandra Gervasoni. Lucas Marcos, Presidente del Partido en la ciudad, lidera la lista de Concejales. Concepción del Uruguay impulsa a Luis Fernández como Intendente y a la reconocida referente del feminismo Lara Esteve como vice. El joven Franco Barsotti encabeza la lista de Concejales.

“Nos guían los valores de siempre para constituirnos como una propuesta que está a la altura de lo que se merecen los entrerrianos. Un tercio de la población, aún con la dificultad de esta realidad, tiene la mirada puesta en creerle a un gobierno que afirma que en algún momento tendrá la respuesta para los problemas y otro tercio insiste con que la solución es la vuelta al pasado. Creemos contar con la honestidad, capacidad ética y experiencia obtenida a través de las distintas labores en cargos legislativos que hemos venido desempeñando a lo largo de estos años.”, señaló Marcelo Haddad, Presidente del Partido en la Provincia y precandidato a Intendente de Paraná.

Federal, Victoria, Santa Elena, Gualeguay, Villaguay e Ibicuy también presentaron sus propuestas

Para Federal, el Partido presentó a Juan Carlos Gómez como precandidato a Intendente y a Adriana Sanabria como vice.

En Victoria, Fernanda Sanzberro encabeza la lista por la intendencia, acompañada por el vice Oscar Vergara y Augusto Robledo, quien quedó al frente de los concejales.

Estela Narval es precandidata a Intendenta de Santa Elena y Raúl Luquez su compañero por la viceintendencia.

En Gualeguay, de la mano del reconocido referente del Partido Socialista, Jorge Amín, presentaron a Mario González como precandidato a Intendente, acompañado por Liliana Salattino.

Para Villaguay, se oficializó a Rosa Perez como precandidata a Intendenta y a César Tramontino como vice.

En Islas, Alexis López es precandidato a Intendente y María Raquel Otero a vice.