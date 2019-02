Liga Nacional Femenina: “Agradecida con el club por tenerme en cuenta para una temporada más y poder seguir sumando experiencias”

Camila Suárez de 18 años, tendrá su quinta temporada en el Rojo entre el Torneo Federal, la Super Liga y la Liga Femenina. Sus comienzos fueron en el Torneo Federal en el 2015, donde compartió cancha con la actual entrenadora Laura González donde llegaron a semifinales.

La jugadora surgida en Club Almafuerte fue convocada para participar de la Academia CABB, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tuvo un gran año 2018 en donde también integró la selección Nacional de la categoría U-18, donde lograron la clasificación al Mundial U-19 a realizarse este año. “Gracias a dios está yendo todo bien, los entrenamientos son muy buenos e intensos, con lo que estoy aprendiendo muchísimas cosas que me sirven para mejorar y seguir creciendo”.

Cami también habla de la quinta temporada en el Club: “El año pasado fue muy movido para mí, no tuve mucha continuación porque debía estar con el Seleccionado, este año espero que no se me interpongan demasiado las concentraciones y la Liga para así poder estar al 100 % en los dos lados, mientras tanto voy a seguir mejorando y trabajando duro para poder aportarle al equipo lo que necesite y también poder ganarme un lugar en la Selección”.

En su sexto día de pretemporada la Rojas siguen su preparación física comandadas por Ignacio Fellay, quién se mostró conforme con el trabajo realizado por las jugadoras. Camila se mostró feliz por la gran cantidad de chicas que se sumaron y habla de las expectativas para esta dura apertura de la Liga: “La verdad, es una alegría inmensa que se sigan sumando chicas para disfrutar de este deporte tan lindo, ojalá pueda seguir creciendo y se sumen muchísimas chicas más. Las expectativas siempre son muchas, creo que hay que ir paso por paso para construir nuestra identidad de juego y siempre en busca de más”.