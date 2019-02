Lauritto valoró a Stratta y descartó alguna candidatur

“A mí nadie me ofreció nada. Ahora si usted quiere saber qué hubiera respondido yo, yo no hubiera aceptado”, destacó Lauritto en cuanto a la precandidatura a la vicegobernación que, finalmente, fue para Laura Stratta.

No obstante, el uruguayense aclaró que su posible negativa a aceptar el cargo era simplemente “una hipótesis” porque no se la habían ofrecido.

“Laura Stratta está en condiciones de representar honrosamente ese cargo. La considero una buena compañera”, consideró.

En diálogo con BABEL, incluso agregó que no aceptó, ni lo haría, una postulación para algún otro puesto. “Tampoco acepté los cargos ayer (miércoles), ni de orden provincial, ni aceptaría uno nacional en este año. No es nada raro, simplemente que yo tomé la decisión personal, diría que algo familiar, de no ocupar cargos en este turno electoral”, destacó. “No hay ninguna otra lectura”, aclaró.

El mandatario uruguayense sonaba como uno de los dirigentes con mayores posibilidades para llegar a ocupar la postulación de vicegobernador en la reelección de Bordet. “Me interesa dejar algo en claro, a mí nadie me ofreció nada. Que haya estado mencionado es otra cuestión. Los que han hablado conmigo, como el presidente de la liga de Intendentes, sabe que yo no tenía interés en aceptar ningún cargo”, comentó. Hacía alusión al Presidente de la Liga de intendentes del PJ, Mariano Rebord.

“El peronismo entrerriano puede ofrecer un buen candidato. Creo que tenemos que sentir la tranquilidad, la alegría de poder ofrecer un buen candidato y ese buen candidato es Gustavo Bordet”, remarcó.

“Creo que Bordet y, en este caso, con Laura Stratta son una propuesta que nosotros con toda tranquilidad les podemos ofrecer a los entrerrianos”, valoró.

En este contexto, sin embargo, Lauritto aprovechó para considerar que el PJ entrerriano está en deuda con el uruguayense por los votos que han permitido triunfos.

“Es importante recordar que Bordet es gobernador hoy, primero, por el apoyo concreto de departamentos. El primer departamento que posibilitó que Gustavo Bordet sea gobernador fue Concordia, el segundo fue Uruguay, el tercero Colón y menor medida Santa Elena”, comenzó por analizar.

“En cuanto a lo provincial está claro algo, Concordia ha tenido del Gobernador (Bordet) una absoluta respuesta política que se ve en funcionarios, obras. Me parece bien”, añadió.

En este contexto, apuntó a que de los 32 intendentes justicialistas que tiene el PJ provincial, siete son del departamento Uruguay. “Creo que de aquí en más el Gobernador asume ese enorme compromiso de devolverle a Uruguay lo que aún no se le ha devuelto desde el peronismo entrerriano. Claramente, ni Bordet, ni el peronismo entrerriano han tenido todavía para Uruguay las respuestas”, consideró el dirigente del PJ uruguayense.

“Creo que el peronismo entrerriano le tiene que devolver a Uruguay lo que le ha posibilitado, por ejemplo, a Bordet estar sentado en donde está sentado hoy”, remarcó.

“En mi humilde opinión, eso es lo que siente el peronismo de la ciudad. Creo que Bordet a esto lo debe estar viendo y así como ha tenido la capacidad de tener gestos con las líneas internas del peronismo en estos días confío en que en algún momento tendrá gestos con el peronismo de Uruguay que insisto es uno de los que le ha posibilitado claramente ser gobernador”, observó finalmente.