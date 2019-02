Lanzamiento de Miriam Lambert a la intendencia de Colón

Miriam Lambert dio el primer paso para ser la primera mujer que gobierne Colón El miércoles por la noche en la Unidad Básica Departamental de la ciudad de Colón, la actual diputada provincial por ese departamento, se presentó oficialmente como pre candidata a intendente de esa localidad y junto a ella los precandidatos concejales del Partido Justicialista. Para la conformación de la lista, Lambert armó un equipo de trabajo que mezcla juventud y profesiones de distintas ramas. Un ejemplo es el vice, el Ingeniero Civil, Luciano Penón, quien es profesor de la UTN. Si bien no proviene de la política propiamente dicha, es muy reconocido por sus trabajos en ese departamento entrerriano y su profesionalismo. La acompañan como concejales, Vanesa Bouvet, joven de la ciudad, reconocida por su labor social y militancia política, quien ya ocupó el cargo legislativo durante el 2011-2015, es además referente del Club Atlético Sauce. Entre esos precandidatos, también se encuentra el Dr. Carlos Leonardi (actual vice intendente) quien también cumple una importante función social en la ciudad de Colón a través de su profesión dedicada a la pediatría. Integran el cuerpo de ediles, la directora de la Escuela Técnica Nº 2 “Narciso Goiburu”, Patricia Irigoy; Martín Medina joven abogado de Colón y Fabio Fellay, comerciante de la ciudad turística. También acompaña la lista, Selva Turís, que proviene desde el sector de la salud, Lic. En Nutrición. “Trabajé 20 años en el hospital y es ahí que nació mi vocación de asistir a las personas. Transformando las casillas en viviendas, mejorando la calidad de vida de cientos de familias de nuestra ciudad que se encontraban relegadas” indicó al respecto Miriam Lambert y continuó: “Vamos a reforzar las cosas que se hicieron bien y vamos a ir con las cosas que faltan, que los ciudadanos tengan la ciudad de Colón quieren. Somos un equipo de profesionales, proyectados para esa transformación. Estamos desde ya trabajando, estudiando, preparándonos, proyectando a futuro. No sigamos emparchando, tras emparche, para la trama vial hay proyectos y de eso vamos a hablar, de cuándo, dónde y en qué etapas los vamos a realizar. Solamente vamos a hablar de eso, porque es planificación. Cuando nuestro gobernador, Gustavo Bordet, me eligió como su candidata a intendente de Colón, claro que acepté, pero le dije, tenemos necesidades, que no podemos derivar más Gustavo. Vamos a reclamar esas obras y seguir gestionando como hasta ahora, cuando nos abre las puertas, siempre y nos sentamos”. Por último Lambert indicó: “Quiero trabajar en el consenso, rodearme con gente que sepa más que yo y ponerle las garras a trabajar por Colón. Acompañaremos como venimos haciendo a los niños, a adultos mayores, quiero turismo, cultura y educación. Lo que no quiero es que un gobierno nacional construya ocho viviendas en cuatro años, no quiero que a las familias les falte un plato de comida o les falte trabajo o no puedan pagar la luz. En ese contexto de país es el que estamos y es el que no quiero. Quiero un gobierno nacional que genere puestos de trabajo y tenga un proyecto económico de inclusión” culminó Miriam Lambert, aplaudida ante unas 700 personas.