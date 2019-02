Gran noche de reencuentro con nuestras raíces en Plaza Ramírez

La plaza Ramírez volvió a disfrutar de una noche de gala y de reencuentro con nuestras raíces musicales. Los amantes del folklore, disfrutaron de Orlando Vera Cruz con un espectáculo bien popular, al tiempo que junto a la Municipalidad de Concepción del Uruguay le rindió un homenaje a Víctor Velázquez.

Organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, se realizó esta velada musical para rendirle homenaje a Víctor Velázquez y disfrutar de la actuación de Orlando Vera Cruz, eventos que debieron ser reprogramados en diferentes ocasiones por cuestiones climáticas: Vera Cruz debía cerrar el Itapé de Concepción, y Velázquez no pudo recibir su merecido homenaje en el marco del encuentro De Costa a Costa.

Por ello se organizó este encuentro musical que reunió a estos grandes de la música y que además contó con la actuación de Conjunto Itay, Los Concepcioneros, el grupo de danzas Pasión Sin Fronteras y Rubén Giménez. Todo se desarrolló en el centro de plaza Ramírez con entrada libre y gratuita, donde además el municipio desplegó 500 sillas sin cargo para el público, muchos más también se acercaron con sus propios sillones.

Velázquez

Víctor Velázquez nació en el centro de la provincia de Entre Ríos en una localidad llamada Abra del Chajá, hace 88 años, decidor en formas de estilo y de milonga desde su pago natal proyecta su particular estilo gauchesco en un tipo de expresión que día a día se pierde por lo que su figura cobra cada vez más importancia con el paso del tiempo.

Acompañado de referentes de la música y la cultura local como Osvaldo Cacho López, Juan Antonio Izaguirre y Atahualpa Puchulu, don Víctor Velázquez recibió esta distinción firmada por José Lauritto y que rezaba: “A Don Víctor Velázquez, porque siempre supo que esta era su tierra y este era su pueblo”.

Muy emocionado, Velázquez agradeció el homenaje: “es preferible derramar una lágrima que quedarse en silencio, por eso no quiero dejar de agradecer esto que me emociona tanto, que me llena el alma y el corazón, y parafraseando a Atahualpa Yupanqui: ‘yo siempre pienso igual, por más lejos que me vaya, siempre vuelvo a Uruguay’. Prometo que en alguna de estas venidas, podamos hacer un gran encuentro de guitarreros entrerrianos. Mil gracias”, dijo Víctor Velázquez al recibir la distinción.

Vera Cruz

Cuando todavía se respiraba la emoción de la noche, desde el fondo del público de espaldas a calle 9 de Julio, comenzó a ingresar entre las sillas y la gente, don Orlando Veracruz con su guitarra y un micrófono inalámbrico. A puro acordeón y guitarra entró el músico santafesino rindiéndole homenaje a Don Pancho Ramírez en su plaza

A Orlando Vera Cruz lo unen variados lazos con Concepción del Uruguay a través de la música folklórica que lo identifica desde hace años en reconocidos escenarios de la Argentina y en otros países. Desde su Santa Fe natal, llegó con su amplio repertorio, el cual inició cantando entre la gente, al borde de los canteros de la histórica plaza.

Sin dudas se trató de otra gran velada musical, que siguió a la del fin de semana pasado con Los Majestuosos del Chamamé inaugurando la placita Columna, las Bandas de Música de la Policía de Entre Ríos y del Batallón del Ejército rindiendo homenaje al 3 de Febrero; el festival De Costa a Costa con Teresa Parodi y Yamila Cafrune y que se iniciara con una exitosa Fiesta de la Playa que contó con las actuaciones de Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Palmeras y La Vela Puerca entre otros.