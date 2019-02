Fernando Dose: “Vine a Rocamora para sumar”

El viernes pasado el paraguayo con nacionalidad argentina Fernando Gabriel Dose debutó con la camiseta de Rocamora en la derrota que sufrió el Rojo, como local, a manos de Platense; líder absoluto de la Conferencia Sur en la Liga Argentina de Básquetbol. El ala pivote que llegó desde San Martín de La Rioja en el Torneo Federal aceptó que no fue el debut esperado y se mostró optimista para que lo que sigue en el camino del elenco uruguayense.

Tras un fin de semana de descanso el plantel que dirige Juan Manuel Varas volvió a entrenar el lunes en doble turno y repetirá rutina este martes. Al término de la práctica matutina el jugador habló de varios temas. “No fue el debut para el cual habíamos trabajado en la semana, no nos salió nada sinceramente ni en ataque ni en defensa y nos encontramos con un Platense que prácticamente la tiraba de espaldas y la metía”, manifestó en el inicio de la charla.

“Quedamos tristes por la derrota y porque se había trabajado bien pero ya pasó, sabemos de nuestros errores y estamos trabajando en eso; haciendo hincapié en lo que hicimos mal para poder enfrentar el viernes a Centro Español”, agregó después quien nació en Pedro Juan Caballero, capital del Departamento de Amambay en el vecino país.

Claro está que un solo partido no sirve como medida para evaluar un rendimiento personal y colectivo. La pregunta para Dose, entonces, fue si esperaba que el debut se diera tan complicado. “Creo que el partido sirve bastante para medir cómo estamos, Platense es el puntero y así sabemos cuál es la situación del equipo. Sin embargo, nosotros nos acoplamos hace recién una semana y es difícil lograr una química de equipo. Sí sabemos dónde nos encontramos y a partir de ahí poder trabajar sobre eso”, respondió haciendo alusión a su llegada y a la del pívot uruguayo Rogelio De León.

En relación al partido que se vendrá el viernes, ante Centro Español de Plottier, opinó: “Vimos que es un equipo muy duro, ya comenzamos a trabajar ayer el tema del scauting con el profe; venimos trabajando muy bien la parte defensiva y tendremos que tratar de no cometer los errores que tuvimos en el partido anterior”.

Rocamora en esta Segunda Fase se retrasó de los primeros lugares tras las últimas cuatro derrotas por lo que los dos partidos que tendrá seguidos como local asoman como una clara oportunidad para lograr cuatro puntos y volver a subir. “Para nosotros el partido es muy importante porque ellos están arriba nuestro, sería valioso poder acercarnos y después vendrá La Unión de Colón que también será importante para seguir escalando. Creo que ganando dos o tres partidos más estaríamos en la posición que Rocamora quiere estar y ese es el primer objetivo”, reflexionó el respecto.

Luego llegó el turno de hablar acerca de cómo se insertó en el grupo y en el día a día del club. “Bastante bien”, aseguró rápido. Y añadió: “Desde la parte dirigencial hasta los profes y compañeros todo ha sido excelente; gente humilde, gente responsable y muy buena. Es muy lindo poder trabajar en un lugar así y la verdad que me siento como en casa”.

Y de ahí fue lógico pasar a cómo habían tomado la familia y amigos esta llegada a la Liga Argentina. “De lo mejor, me escribieron varias personas; amigos y familiares, para felicitarme. Están muy contentos conmigo y bueno… (risas) ahora quieren que me quede en esta Liga; no quieren más que baje, de acá para arriba”, se ilusionó.

“El primer objetivo es como equipo, yo solo vengo a sumar; lo dije desde el primer momento, que vine a Rocamora para sumar y no para ser protagonista. Quiero que al equipo le vaya bien y si eso pasa a mí también me irá bien. Por eso espero que Rocamora llegue lo más lejos posible y el nombre del club quede en lo más alto para que en lo personal me vaya bien”, indicó finalmente el jugador de 24 años y 1.98 de altura en referencia a los desafíos que le depara esta llagada al Rojo uruguayense.

Mauricio Galarza