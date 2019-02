El Partido Socialista ya tiene candidato a gobernador

Desde el Partido Socialista, confirman que ya tienen un candidato a gobernador de la provincia para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias(PASO).

Se trata del gualeguaychuense Nestor “Lucho” López.

El ahora precandidato a gobernador afirma tener un armado fuerte en todo el territorio entrerriano, conglomerado bajo el lema “Hagámoslo Ahora”.

“El eslogan resume la sensación que tenemos muchos vecinos y vecinas de la provincia; durante años nos prometieron una provincia más próspera y mejor, pero esas promesas jamás se cumplieron. A la población le generaron ilusiones que no se concretaron y sentimos que no tienen por qué esperar más, que son deudas de la democracia y que el momento es ahora. Esto lo vamos a lograr solo con un proyecto moderno y amplio”.

Su vida personal

López se graduó de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) como abogado y luego como escribano, habiendo nacido en una familia de escasos recursos.

“Cuando yo estudié no era común ir a la universidad siendo pobre. Solo los ricos llegaban a ser profesionales. Lo mio fue un caso único. Me gradué del secundario trabajando al mismo tiempo y lo mismo hice en la universidad, donde a su vez recibía una beca para poder continuar con mis estudios. Tenía voluntad de crecer y me esmeré por conseguir mi título, pero tuve que hacer demasiados sacrificios. El Estado tiene que esmerarse para que nuestros jóvenes no dejen sus estudios por dificultades económicas, debe estar presente para acompañarlos. Ayudando y estimulando, para que puedan estudiar a cualquier edad”.

El gualeguaychuense también se desempeño en su niñez como canillita: “Mi familia tenía muchas falencias económicas y no podía quedarme de brazos cruzados. Así que desde chiquito salí a trabajar. Ojalá no hubiera tenido que hacerlo, pero cuando una familia pasa necesidades es lo que termina ocurriendo. Hoy tenemos que trabajar para que los niños y niñas no se queden dormidos en clase porque tienen que trabajar fuera del horario escolar. O se distraigan porque tienen hambre. Se debe crear más oportunidades para mejorar el presente y el futuro de esos pequeños ciudadanos”.

Campaña Electoral

El flamante precandidato a gobernador por el socialismo dijo estar muy entusiasmado con la campaña y con los meses de debates que se aproximan: “estaremos recorriendo la provincia y acercando la propuesta en la mayor cantidad de localidades posibles”

“En las próximas semanas presentaremos nuestra lista de candidatos a Diputados Provinciales, así como también realizaremos lanzamientos en diversas ciudades entrerrianas” sostuvo Néstor “Lucho” López.