El gobierno destina presupuesto al trabajo comunitario con perspectiva de género

En el marco del programa Poder Popular, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, presentó una nueva línea de financiamiento para fortalecer la organización y participación ciudadana de las mujeres, y también proyectos que tengan como objetivo trabajar sobre temáticas de género y diversidad.

Durante el segundo encuentro Mujeres Organizadas realizado en las instalaciones de Club Neuquén de Paraná, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, presentó la nueva línea de trabajo Mujeres Construyendo de Poder Popular. Al respecto explicó: “Hoy estamos presentando una nueva línea de Poder Popular, que tiene que ver con seguir articulando con las organizaciones de la comunidad pero poniendo el eje en fortalecer iniciativas de las mujeres que se organizan, que trabajan para poder cuidar y ampliar los derechos de las mujeres y de todos, para tener una sociedad inclusiva, igualitaria, que nos contenga a todos”.

El encuentro, del que participaron más de 130 mujeres, se realizó con el objetivo de poder socializar experiencias de organización comunitaria protagonizadas por mujeres de distintas localidades de la provincia, el trabajo en comisiones y la puesta en común en ronda plenaria.

En este sentido y en relación a los testimonios de organización que algunas referentes de organizaciones expusieron, Stratta sostuvo: “Creo que de alguna manera quienes compartieron lo que ha sido parte de su recorrido pudieron poner en la superficie cuál es la decisión política que ha tomado el gobernador, Gustavo Bordet. En primer lugar la definición de poner en agenda pública el desarrollo social como prioridad, pero también la decisión de trabajar en articulación con las organizaciones de la sociedad civil teniendo siempre el oído atento a lo que sucede a nuestro alrededor. Recuerdo las primeras reuniones de gabinete y nos pedía esto, estar en territorio, escuchar lo que pasa, porque sólo teniendo el oído atento podemos construir respuestas integrales a las demandas sociales”.

La Ministra agradeció a las presentes “que vinieron desde lejos y tienen un compromiso muy fuerte. A las mujeres no nos une únicamente el dolor y la impotencia, nos une también el amor, la organización, la construcción, esa necesidad y empatía de seguir transformando la realidad que duele” dijo y añadió: “No es casualidad que hoy todas nosotras estemos acá, porque creemos en el trabajo articulado, en la solidaridad, en el trabajo conjunto y necesario entre el Estado y la sociedad civil, y porque no estamos solas, estamos todas, tejemos redes, construimos poder y organización. Hay un gobernador que ha dado una real y efectiva participación a las mujeres y eso es una definición política”.

“Los espacios en los que coincidimos y nos encontramos, tampoco son obra de la casualidad: nos encontramos con las intendentas, con las legisladoras, en los encuentros de red de hogares, trabajando en el marco de la economía social, con las cooperativas, con las radios comunitarias”, agregó la titular de la cartera social.

Testimonios

Rufina Méndez de Mujeres Campesinas agradeció al gobierno por lo brindado y manifestó su alegría por la instancia, detalló “la asociación nos ha sacado de un ámbito en el que parecía que ya no iba a cambiar. La asociación nos ha ayudado a eso, a no sentirnos solas, ni abandonadas en los montes, muchas veces pasamos días enteros in hablar y esto nos dio la posibilidad de juntarnos entre vecinas, de hacer proyectos”. También se refirió al acompañamiento del gobierno provincial para el fortalecimiento de iniciativas.

A su turno, Sara Sánchez de la cooperativa Manos Talenses explicó que el espacio está conformado por seis mujeres y que ha crecido en el acompañamiento del gobierno provincial, desde el comienzo: “Estamos muy contentas porque están siempre presentes. Cuando comenzamos nunca pensamos que íbamos a tener este apoyo”.

Por otro lado, Laura Díaz de La Redota, también compartió su experiencia: “Estamos muy agradecidos por este encuentro y también por las políticas públicas de este gobierno de Entre Ríos. Muchísimas gracias al acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social que nos brindó el aporte de Poder Popular para poner nuestra querida radio en la localidad de Villaguay, que nos abre puertas tanto para la comunidad charrúa, como en general, que nos dio voz a las que no teníamos voz, y que hoy muchas mujeres somos partícipes de la comunicación popular para construir una ciudadanía mucho más justa y mucho más igualitaria. Celebro que el acompañamiento de este gobierno sea para modelos de gestiones alternativas y que podamos construir una ciudadanía mucho más justa, igualitaria y feliz para todos los entrerrianos y los compatriotas argentinos”.

Mujeres construyendo Poder Popular

Dentro del Programa Popular se puede solicitar financiamiento destinado al Fortalecimiento de las Organizaciones y sus actividades, por un monto de hasta 50.000 pesos y para el Fortalecimiento de los Espacios Físicos, de hasta 250.000 pesos. En el caso de la nueva línea podrán presentar sus proyectos las: Organizaciones que estén conformadas y/o sostenidas por mujeres que desarrollen una tarea comunitaria; y aquellas que, según su objeto, aborden específicamente problemáticas referidas a la perspectiva de géneros y diversidad.

Las bases y condiciones del programa están en www.desarrollosocial.entrerios.gov.ar

Fecha límite para la entrega de proyectos en todas las líneas, es el viernes 29 de marzo inclusive.

Durante el encuentro también recibieron aportes: la Asociación Mujeres Campesinas por más de medio millón de pesos para financiar un proyecto que propone fortalecer a 65 mujeres campesinas pertenecientes a los Dptos. Paraná, Diamante, Victoria, Villaguay, La Paz, Federal y Feliciano en economía social. Y La Redota por 40 mil pesos en el marco del programa Poder Popular.

La actividad contó con la presencia de Mariel Ávila esposa del Gobernador; la senadora nacional Sigrid Kunath; la diputada provincial Nancy Miranda; la presidenta municipal de Villaguay, Claudia Monjo; la directora del Instituto Becario, Claudia Gieco; la secretaria General del Consejo de Prevención de la Violencia (Coprev), Mariana Broggi; la presidenta del Consejo Provincial de Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Marisa Paira; la subsecretaria de la Mujer, Valeria Migueles; la coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas, Silvina Calveyra; la coordinadora General del Hogar de Protección Integral para Mujeres Víctimas de Violencia “Inés Londra, Sofía Uranga; el secretario de Economía Social del Ministerio, Luis Precerutti y el Subsecretario de Políticas Sociales del Ministerio, Julián Froidevaux; el director de Hábitat Popular, Juan Arbotelli; y demás funcionarios provinciales y de municipios entrerrianos. Cabe señalar que la jornada de trabajo posterior estuvo moderada por Sabrina Gullino Valenzuela Negro, nieta restituida entrerriana.