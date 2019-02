El Apertura tiene fixture

En el salón de reuniones “Juan Antonio Sansoni” de la sede liguista, se realizó este lunes por la noche el sorteo del fixture del Torneo Apertura 2019.

La 1ª Fecha tendrá estos partidos: Atlético Colonia Elía vs. Gimnasia; Engranaje vs. Rivadavia; Lanús vs. Atlético Uruguay; Almagro vs. María Auxiliadora y Parque Sur vs. Agrario Rocamora.

El clásico uruguayense entre Gimnasia y Atlético Uruguay se jugará en la 3ª Fecha en el Núñez.

Por su parte el clásico más convocante de la histórica en los últimos tiempos entre Almagro y Parque Sur, también se jugará en la tercera. En la última jornada Atlético Colonia Elía recibirá a Agrario Rocamora en el viejo duelo, también clásico, del ex fútbol zonal.

El certamen comenzará el próximo 3 de marzo con la participación de diez equipos. Los mismos jugarán al sistema todos contra todos, por acumulación de puntos y a una sola rueda -9 fechas-.