Domingo de amistosos para la Primera Promocional

La Primera División Promocional tendrá en el 2019 su tercera temporada consecutiva dentro del marco liguista. La categoría se conformó en Octubre del 2016, con una prueba piloto de pocos equipos, y lentamente va tomando forma con el afán de poder algún día transformarse en la divisional de ascenso.

De cara a la nueva temporada y como preparación, comenzarán a jugarse las tradicionales jornadas de amistosos previos a los torneos. El escenario elegido para la primera de ellas es el “Raúl Andrilli” del Tricolor, donde el domingo se desarrollarán seis encuentros comenzando a las 15:00 hs.

La entrada general y única tendrá un valor de $ 50, recordando que como es habitual, todos pagan entrada, público y protagonistas.

Programación

Domingo 17/02

Cancha: Rivadavia

15:00 Hs. Defensores de la Carne vs. Defensores del Malvinas

16:10 Hs. Metegol vs. Deportivo Municipal

17:20 HS. Libertad vs. Deportivo Concepción

18:30 Hs. Isótopos vs. Intensifit

19:40 Hs. Cala vs. Titán

20:50 Apolo Concepción vs. La Rural