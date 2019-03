Cristian Domínguez, entrenador de los juveniles y preparador físico en la Liga Argentina

A solo unos días del comienzo de la Liga Provincial de Intermedias Masculina, Cristian Domínguez técnico de las categorías U13, U15, U17 y U19, contó cómo se preparan para el debut de temporada ante BH de Gualeguay este sábado 2 de marzo en el Paccagnella. También habló sobre la importancia de tener la Liga de Desarrollo para que los juveniles no dejen el básquet y su experiencia como preparador físico en la primera.

– ¿Cómo fue la preparación de esta nueva temporada?

Fue una pretemporada muy buena, los chicos estuvieron súper predispuesto. Realizamos muchas actividades mixtas, entrenamos diversas técnicas tanto en cancha como en el gimnasio para que los chicos tengan herramientas para su mejora motora en todos los aspectos.

Fue muy intensa y en doble turno, de mañana físico y a la tarde básquet. Fue muy duro, pero supieron llevar la pretemporada adelante. La verdad es que estoy muy contento y ansioso para que llegue la primera fecha sobre todo para ellos, que lo que buscan es jugar, así que la verdad llegamos de la mejora manera.

– Tienen una gran cantidad de chicos en todas las categorías

Si, contamos una gran cantidad de chicos y eso habla por sí solo. Habla bien del trabajo que venimos haciendo en el masculino y en el femenino, a su vez también nos hace un poco las cosas difíciles (en el buen modo) porque tenemos muchos jugadores para elegir ya que tenemos 25 chicos U13, 17 chicos U15 y 17 chicos U17. Es una buena cantidad que nos da mucha variación, buen nivel para poder mejorar y desarrollar, pero a su vez nos pone como entrenadores con uno de los problemas más lindo porque de los 17 jugadores tenes que elegir 12 para el fin de semana, y siempre jugarán los que en mejores condiciones vayan llegando y entrenando.

Estoy muy contento por la gran cantidad de chicos que tenemos y el nivel que vamos desarrollando de a poco se va viendo. El Minibasquet también se ha poblado por suerte y los profes están haciendo un muy buen laburo.

– ¿Qué opinión tenes de la categoría U19?, ya que le dan poca importancia a nivel provincial

Creo que la U19 es una categoría complicada para armar, ya que los chicos empiezan a irse para estudiar y generalmente no eligen quedarse en su ciudad, sino que buscan lugares como Rosario o Buenos Aires.

Por ahí algunos no tienen el nivel suficiente para estar en el equipo de primera, y creo que lo que estaría faltando es una segunda competencia más no la Sub 19, sino algún formato en sub 22 para que los chicos puedan visualizar que se pueden seguir desarrollando para llegar a integrarse a una primera.

Por ahí es muy difícil el estar incorporado en un equipo profesional porque no solo tenes que tener un determinado nivel sino que también la exigencia es mucha y por ahí no están preparados, entonces me parece que necesitaríamos una categoría más, un torneo de primera local donde los chicos puedan ver y tengan la posible decir bueno me quedo y juego de la Sub 19 y a su vez después tengo competencia durante el año con alguna primera, ya que el torneo de Liga Provincial es corto con pocos equipos que participan y eso lo hace bastante difícil.

¿Estaría bueno que en la Liga Argentina haya Liga de Desarrollo?

Sería algo muy bueno para los juveniles, para que no entrenen solo con la primera, que tengan partidos de calidad y a su vez que se sigan desarrollando en otro torneo ya que la Liga Argentina termina más o menos en mayo y quedan cuatro meses en los cuales los chicos deberían tener algún estímulo competitivo, algo más para que ellos se motiven a quedarse para mejorar y entrenar.

Cristian Domínguez también es el preparador físico del equipo que compite en la Liga Argentina, y nos contó cómo es su experiencia en esta categoría:

La verdad es que me está yendo muy bien en esta nueva experiencia, soy preparador físico, pero me dediqué más de lleno a la dirección técnica. Al principio dudé un poco para aceptar la propuesta del Club, pero los dirigentes y el cuerpo técnico me brindaron todo su apoyo y su confianza y eso me llevó aceptar la propuesta.

Con el correr del inicio de la pretemporada me fui sintiendo muy cómodo, el cuerpo técnico me da mucha confianza para poder trabajar y hacer la pretemporada. Me dieron la libertad para que esté completamente y me hicieron sentir muy cómodo y muy bien. Los jugadores estuvieron super predispuestos, llegaron muy bien físicamente y eso es lo que también hizo muchísimo más fácil llevar la pretemporada adelante. La verdad que es una experiencia muy buena.