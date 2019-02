Creció la afluencia turística en febrero

El movimiento turístico en Concepción del Uruguay creció en febrero, comparado con enero y en el marco de la complicada situación económica nacional y la inestabilidad climática.

Así lo confirmó la directora de Turismo, María Laura Saad, quien detalló “Arrancamos con diciembre y enero bastante lluvioso pero febrero nos viene acompañando muchísimo con días cálidos. Hay un 62% de ocupación en los establecimientos homologados y una afluencia turística bastante interesante en Termas”, explicó Saad.

Asimismo, manifestó que se registra también una modalidad de “gente de la zona que viene a pasar el día en la ciudad, y eso es también una forma de hacer turismo. Lo vemos en cada propuesta de eventos que se vienen generando a través de las áreas de Turismo, Cultura y Deportes”.

Factores externos

Si bien “siempre se trabaja para tener el 100% de ocupación hotelera, hay factores externos como la economía, la actual temporada de verano no es buena para ningún destino, no escapamos a la realidad económica del país y los destinos principales de verano, como Mar del Plata y Carlos Paz, tampoco tuvieron la afluencia de otras temporadas”. No obstante, haber pasado de la primera quincena de enero con el 57% y haber logrado el 62%, marca una mejoría.

Capacitaciones

Se desarrollará en marzo una serie de cursos en el Centro de Capacitación Turística (Ce.Ca.T) de nuestra ciudad. “Todos somos anfitriones”, a cargo de la Lic. Laura Rojo Bily, se dictará el jueves 21 de marzo, de 17 a 21, y el viernes 22, de 9 a 13.

Por otra parte, “Las termas y los spa” – Calidad y organización en los servicios, es un tema que abordará la Lic. Teresita Van Strate el miércoles 27 de marzo, de 17 a 21, y el jueves 28 de marzo, de 9 a 13. La agenda continuará con “Calidad en el servicio – Atención al turista”, a cargo del Lic. Gastón Ábalos, el 13 de marzo de 17 a 21 horas. Finalmente, la Lic. Mónica Beber abordará los “Productos turísticos provinciales. Termas”, el jueves 14 de marzo de 9 a 13.