Comisario Pérez: “Desde el jueves hay personal policial en Banco Pelay”

Tras el incidente delictivo ocurrido en zona del Parador 4 de Banco Pelay, donde un sujeto armado con una tumbera, intentó asaltar a una pareja, martillando el arma en dos oportunidades, se generó una gran preocupación tanto para la población como para las autoridades.

Por esta razón, 03442 dialogó con el jefe de la Departamental Uruguay de Policía, quien se refirió al suceso y confirmó que se implementó un puesto de vigilancia a partir del jueves.

El comisario Pérez, dijo respecto a lecho “Lo sucedido es muy preocupante sin dudas y por eso se está trabajando con personal de Investigaciones, intentando dar con los autores. Respecto a la capacidad de respuesta del personal, sabemos las distancias que hay hasta el lugar donde sucedió y contamos con los registros de llamadas solicitando la intervención, así como la comisión del móvil al lugar y la llegada del personal para entrevistarse con los damnificados. Esto es algo que quería aclarar, ya que la respuesta fue inmediata y los tiempos fueron los lógicos dadas las distancias”.

Pérez confirmó que en Banco Pelay no se contaba con presencia policial permanente, ya que no se contaba con lugar para el personal, debido a que todavía no estaba todo habilitado, pero se habían dispuestos recorridas periódicas por la zona.

“La denuncia en sí no se radicó en sede policial, por esto se iniciaron actuaciones de oficio, con conocimiento de la Fiscalía de turno. El hecho ocurrió en un lugar no habilitado y distante. No obstante esto es muy preocupante que alguien se vea como víctima de un suceso de estas características. Desde el jueves acordamos con la Municipalidad dejar personal permanente (no es adicional), pero también se contará con los patrullajes de Comisaría Primera, Comando o Motorizada.

Por otra parte, el jefe policial se refirió a lo realizado durante la primera semana de su asunción ante la Jefatura Uruguay, explicando que implementó un modo de conocer la situación de vecinos, manteniendo reuniones en sus casas particulares.

Así ocurrió días pasados con vecinos de Plaza San Martín y recientemente con vecinos del Puerto Nuevo.

El funcionario destacó que es importante escuchar al vecino atendiendo sus inquietudes, de manera de conocer la problemática de cada barrio y considera importante acudir al lugar para facilitar a la gente la organización de reuniones sin tener que desplazarse a la Jefatura.

“Es importante que la comunidad sepa que estamos a disposición y que necesitamos de todos para así brindar un mejor servicio de seguridad y prevención. Esto no lo podemos hacer solos y por eso invitamos al vecino a que colabore llamando y alertando en caso de situaciones sospechosas que nos permita acudir a la brevedad”, señaló.

Finalizando destacó el acercamiento con las autoridades locales y resaltó su reunión con el secretario de Gobierno Ricardo Vales, en la cual se resaltó las intenciones del trabajo paralelo y coordinado en procura de brindar a la sociedad uruguayense la mayor tranquilidad de continuar con las tareas de prevención e intensificarlas.