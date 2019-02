Comienza el año “político” y “electoral” Por Juan Martin Garay (*)

Respecto de lo político-institucional, el próximo viernes 15 de febrero, dando cumplimiento al artículo 105 de la Constitución Provincial, el Gobernador Gustavo Bordet brindará su último mensaje al pueblo entrerriano (como gobernador del ciclo 2015-2019) y luego de esto dejará por inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias -la número 140º- de la Honorable Legislatura Provincial. En esta oportunidad lo hará en el Centro Provincial de Convenciones de la Capital Entrerriana a partir de las 19:00 hs.-

EL JUSTICIALISMO PROVINCIAL

Este año será netamente electoral, dado que (en principio) se conoce que habrá 4 elecciones (2 PASO y 2 Generales) con probabilidad de una más en caso de que en la elección presidencial se llegue al balotaje.-

En este mes hay dos fechas claves que marcaran el primer inicio del año electoral, el 13 de febrero vence el plazo para la comunicación de las conformaciones de Alianzas y el 23 de febrero es el cierre de listas.-

El Gobernador Bordet va por la reelección, ha demostrado que su fortaleza fue estar al frente de una gestión que ha sido muy complicada y que con mucho esfuerzo -entiende- pudo sacar adelante; ciertamente tiene todo el derecho de ser una opción en la consideración de los ciudadanos entrerrianos.-

La estrategia del Justicialismo entrerriano está siendo dada a conocer a cuenta gotas, sólo se sabe que la lista “oficial” llevará el nº2 pero no se ha comunicado el nombre de la misma por el momento, no se conoce tampoco el nombre de quien acompañará a Gustavo Bordet en la fórmula y se desconocen los nombres de los integrantes de su lista de diputados provinciales (algo importante porque la lista colegiada será “la vidriera” del arco político del justicialismo, ya sea para la anuencia o para la crítica de los entrerrianos -con su voto- hacia el gobernador en la conformación de la misma).-

Si de búsqueda del triunfo se trata, entiendo que la táctica deberá estar dada por “mostrar” y saber comunicar una opción electoral que vuelva a contener a los votantes que antes optaban por el espacio Justicialista y en la anterior elección (2017) lo hicieron ampliamente por el Frente CAMBIEMOS. De mucho ayuda, para ello, la tarea que Bordet viene llevando adelante en ser generador de una “bisagra” para que las nuevas generaciones ingresen definitivamente al centro de la política.-

Porque lo nuestro es la gente -el pueblo-, debemos inteligentemente ir por interpelar a quienes antes nos votaban y hoy no lo hacen, ir en su búsqueda, ellos marcarán la diferencia. De la unidad de concepción se deberá pasar a la unidad de acción y darse cuenta quien aún no lo haya hecho que “atacar” al adversario no debe ser el camino. Hay que dejar de estar en estado permanente de “campaña negativa” y pasar inteligentemente a otra forma de hacer política -por la positiva-, porque claramente esta manera “negativa” se convirtió en el mes de octubre del 2017 en una realidad electoral que trajo la derrota al PJ entrerriano.

EL JUSTICIALISMO LOCAL

En Concepción del Uruguay, el desafío de fortalecer los lazos solidarios y construir un mismo destino histórico -resaltando el espíritu del valor y amor por la ciudad-, apostando al sentido de pertenencia y enfocarse en lo local como punto de partida para dialogar con los vecinos, es la gran tarea. El reconocimiento social es más que importante.-

Lo que está en juego para el Justicialismo del “pago chico” es la elección general de junio, no la interna (el peronismo debe mirarse a sí mismo y comprenderlo); en ese sentido hay que interpelarse por Perón al enseñarnos que en la evolución histórica, la acción política siempre debe constituir un poder que organice la comunidad -para orientar lo social- en los términos que mejor satisfagan las aspiraciones generales.-

Críticamente debemos darnos cuenta que la esterilización de esa acción política, por la afanosa búsqueda personal y sectorial de poder de algunos dirigentes, tiene que llegar a su fin, porque el problema que tiene el peronismo de “La Histórica” no es la interna, sino la general, momento en que los ciudadanos definen con su voto quien ocupará finalmente el sillón de José E. Lauritto en la Intendencia. Insistiendo con Perón, considero que reconsiderar la relación “ética” entre fines y medios, ubicando al convecino “como la medida de todas las cosas” -destacando así el ideal del bien común- debe ser una tarea constante; como así también la imperiosa necesidad de construir una comunidad guiada por la justicia y la igualdad, sin exclusiones y sin marginados.-

Para terminar me permito reiterar una reflexión que suelo hacer para este tipo de análisis: Pienso que ha llegado el tiempo de lograr consensos que fortalezcan los lazos de pertenencia solidaria y la proposición de acciones que generen esperanza en todos.-

(*) Concejal del Partido Justicialista – Presidente del Bloque de Concejales del PJ/FPV de Concepción del Uruguay.-