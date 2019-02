Bolso de mano: Qué objetos están prohibidos por las aerolíneas

Una pregunta muy frecuente entre quienes viajan en avión, es cuáles son los artículos que están permitidos llevar en el que equipaje de mano. Es un hecho que los viajes requieren de una gran preparación y organización y muchas personas deciden llevar una gran cantidad de objetos, sin tener en cuenta si alguno de ellos se encuentra prohibido. La mayoría de los pasajeros desconoce las normativas de los equipajes de mano, por esa razón en el siguiente artículo te contamos cuáles son los objetos que no están permitidos:

Objetos punzantes o con filo

Si se tiene en mente viajar a un lugar donde se planea acampar, resulta indispensable saber que la mayoría de los objetos para realizar esta aventura están prohibidos en el equipaje de mano, dado que son punzantes o tienen algo de filo – estacas para montar la carpa o navajas multiuso, por ejemplo-. Por otro lado, los aficionados a la nieve también deben evitar el traslado de cualquier tipo de instrumentos en el equipaje de mano, como picos, patines para hielo o bastones de esquí y excursionismo.

Líquidos

Es muy importante no descuidar la higiene personal cuando se viaja, por lo que hay que saber qué objetos de cuidado diario están permitidos en el equipaje de mano. Lo más relevante es saber que cualquier líquido que supere los 100 ml será requisado por el control de seguridad. Por este motivo, es importante almacenar gel, acondicionador, shampoo, desodorante y pasta de dientes en envases pequeños. Además, todo ello debe ir en una bolsa transparente con el sistema de cierre adecuado. Para no recargar tu bolso de mano, no olvides que muchas aerolíneas como por ejemplo Latam te ofrecen kits de higiene a bordo, por lo cual hay ítems de los se puede prescindir.

Objetos electrónicos

Todos los objetos electrónicos están permitidos en el equipaje de mano. Sin embargo, hace algunos años, se exige que estos artículos pasen los controles de seguridad en una bandeja independiente. Además de los artefactos que se llevan comúnmente, como computadoras portátiles, teléfonos móviles o tablets, esta normativa aplica a radios, cámaras de vídeo, secadores y planchas para el pelo, grabadoras, juguetes con batería, máquinas de afeitar y cepillos de dientes eléctricos, entre otros.

Medicamentos

Como ya hemos mencionado, existen algunas restricciones respecto a los líquidos que se pueden llevar en el equipaje de mano. No obstante, siempre que su uso sea necesario durante el viaje, los medicamentos líquidos se encuentran exentos de la normativa. Por otro lado, es importante saber que la medicación debe presentarse separada en los controles de seguridad y en la medida de lo posible llevar una receta médica o justificante, ya que puede ser requerida. Es indispensable comunicarse previamente con la aerolínea en la que se planea viajar para consultar qué tipo de medicinas permiten en sus vuelos.

Lo más recomendable para no olvidarte de nada y para que no tengas ningún problema, es hacer una lista con las cosas prioritarias e investigar previamente si están permitidas en el vuelo que vas a realizar.