Bahler, expectante ante el cierre de listas

Consultado por un medio concordiense sobre el próximo cierre de las listas, el Diputado Provincial Alejandro Bahler expresó que aguarda con expectativa la instancia. Mientras tanto, remarcó, continúa caminando las calles de Concordia y se muestra satisfecho ante su posición en las recientes encuestas.

“Como he hecho siempre, sigo interiorizándome acerca de la realidad de los concordienses y de sus necesidades. Venimos de un fin de año intenso, donde la gente nos necesitó cerca y ahí estuvimos escuchando sus demandas, problemas y gestionando soluciones junto al gran equipo que me acompaña”, señaló Bahler.

En una encuesta realizada en Concordia por el profesor en Ciencias Políticas, Mirko D. Scattone, los números le arrojaron un 15% de intención de voto si se postulara a Intendente. Con partido propio, Bahler puntualizó el crecimiento que ha tenido Acción Por Concordia. Sin embargo, cuando se le consultó sobre su posible candidatura, señaló que todo está por decidirse en los próximos días. “Sabemos que estamos midiendo muy bien y que contar con la confianza de la gente es muy importante al momento de definir una elección. Trabajé mucho en la legislatura y todos los proyectos que he presentado durante mi diputación son prueba de ello. Es real que todavía no he terminado las conversaciones pertinentes, por eso no puedo hablar de una definición concreta sobre cuál será el lugar que voy a ocupar en las listas”, señaló.