Asumieron los nuevos directores y subdirectores de la Policía de Entre Ríos

Fueron puestos en funciones los nuevos directores y subdirectores integrantes de la plana mayor policial por la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, junto al Jefe de Policía de la Provincia, Gustavo Maslein.

“Es importante el recambio de autoridades porque la renovación ayuda a que los cuadros policiales que vienen creciendo en su actuación profesional, lleguen a la cúspide del manejo de distintas áreas de la Policía. Es natural, se hace luego de más de 30 años de carrera y los que se van los tenemos siempre como capacitadores que brindan apoyo al personal”, subrayó la ministra Romero tras el acto realizado en la Dirección de Institutos Policiales.

En este sentido, detalló: “Los cuadros se renuevan pero siguen vinculados quienes a la marcha de la Institución a través de muchas actividades”. En cuanto a la labor policial, la ministra destacó el desempeño de los agentes y funcionarios de la Policía de Entre Ríos.

“Tenemos una Policía muy sana y felizmente tenemos Institutos de capacitación donde se forman los agentes que son muy importantes. Este año revelamos como dato la cantidad de procedimientos que se han hecho en torno a la ley de narcomenudeo y el éxito que ha tenido la misma en la Provincia, con cero conflicto de competencia con las fuerzas federales”, concluyó.

Por su parte, el jefe de la Policía, Gustavo Maslein, explicó: “Es una renovación que hacemos anualmente de los funcionarios, debido que los directores que están pasan a retiro y otros son relevados por gente que viene en carrera. Lo mismo que hemos hecho en otras departamentales de la Provincia hoy se hace en recambio de parte de nuestra Plana Mayor. Son seis Direcciones que se relevan y vamos a poner a nuevos directores en funciones”.

Asimismo, definió: “Es un acto muy emotivo con mucho sentimiento. Hemos compartido muchos destinos con muchos de ellos y despedirlos es triste para nosotros”.

Los flamantes directores que asumieron en la tarde de hoy son: director de Institutos Policiales, Crio. My. Claudio González; director de Seguridad Vial, Crio. My. Fabián Blanco; director de Logística, Crio. My. Fernando Ramos; Inteligencia, Crio. My. Carlos Pérez; Inteligencia Criminal, Crio. My. Mario Zárate y Asuntos Internos, Crio. My. Enrique López.

Los nuevos comisarios a cargo de las distintas subdirecciones son: subdirector de Operaciones, Crio. My. Marcelo Den Daw; subdirector de Personal, Crio. Insp. Guillermo Lopez; subdirector de Ayudantía, Crio. Insp. Claudio Velazquez; subdirector de Logística, Crio. Insp. Walter Nuñez; subdirector de Prev. Delitos Rurales, Crio. Insp. Gastón Silvetti; subdirector de Asuntos Internos, Crio. Insp. Juan Claucich y subdirector de Inteligencia Criminal, Crio. Insp. Angel Passutti.