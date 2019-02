Ante la sorpresiva baja del C.A.C.E. se postergó el arranque del Apertura



Representado por Anselmo Vigne, Atlético Colonia Elía se presentó el lunes por la noche en la Liga de Fútbol para informar que no competirá oficialmente. La grave crisis institucional y económica que atraviesa el club, complicó el arranque del Apertura que tenía todo dispuesto para jugar su primera fecha el próximo fin de semana. Se esperará una semana más ante algunas posibilidades que se barajaron en la mesa de delegados para que los de la colonia puedan hacer frente al torneo.

La noche del lunes tenía previsto, en la reunión de delegados liguistas, programar la 1ª Fecha del Clausura 2018, pero los acontecimientos llevaron a que la misma finalizará con la postergación del inicio del certamen.

Se hizo presente en el Salón de reuniones “Juan Antonio Sansoni” Anselmo Vigne, referente y ex presidente de Atlético Colonia Elía, quién manifestó que “el C.A.C.E. no va a participar del torneo” dejando en claro que “la crisis que atraviesa la institución con el agregado de los costos que tendrá afrontar la competencia oficial, hacen que el club tome esa resolución, al menos por el Apertura”.

Fue una sorpresa para los presentes, ya que hasta la semana pasada nada hacía prever le medida, teniendo sorteado el fixture del primer torneo del año y por programarse la primera fecha.

El club de Colonia Elía está atravesando una crisis institucional de magnitud, su presidente Conrado Hendenreich, ha manifestado su decisión de dejar el cargo, pero en distintos llamados a Asambleas no ha podido realizarse la renovación por la escasa convocatoria de socios. El máximo mandatario del club y los pocos allegados, como el caso de Vigne, concluyen en que no hay gente que se comprometa. En estas condiciones y ante la evaluación de los costos que tendrá afrontar los torneos, resolvieron en principio no jugar.

Desde el Consejo Directivo conjuntamente con los Delegados se evaluaron distintas posibilidades para que la situación pueda revertirse, inclusive este jueves se realizará una nueva reunión en la sede del club a la que concurrirá el Presidente del C.D. Claudio Aguirre y algunos Delegados con el afán de apoyar y tratar de que la medida se revierta.

Por otra parte y para mantener el piso de diez equipos en la Primera División, también se barajaron otras alternativas, como la posibilidad de ascender algún equipo de la Promocional. El plazo máximo es el lunes próximo, cuando finalmente quede resuelto el tema de una u otra manera.

Seguro de Responsabilidad Civil.

Entre otro de los temas tratados en la reunión, el Consejo Directivo de la Liga contrató el Seguro de Responsabilidad Civil para los diez clubes participantes del torneo Apertura 2018. El mismo se realizó con Río Uruguay Seguros, y tiene un costo de $ 2350 mensuales durante 9 meses. El importe será abonado por los clubes a razón de $ 235 mensuales por cada uno.