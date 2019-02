ANSES: Cómo obtener la Certificación Negativa



La Certificación Negativa, que es el comprobante que acredita que una persona no posee aportes como trabajador ni beneficios previsionales a su nombre, puede obtenerse al instante, en pocos pasos y con solo ingresar a www.anses.gob.ar.

Además, sirve para acreditar que no tiene prestaciones en curso de pago, y suele ser exigida por los hospitales públicos para atender gratuitamente a quienes no tienen Obra Social o por los municipios de las provincias que no transfirieron su caja previsional a la Nación.

Para obtenerla, el interesado debe ingresar directamente en www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, opción Certificación Negativa. Allí tendrá que colocar su número de CUIL/T, período a buscar, el código de la imagen y pulsar Continuar.

Grupos de pago para hoy

• Jubilados y pensionados cuyos haberes superan los $10.580 y sus documentos terminan en 4 y 5.

• Titulares de la Prestación por Desempleo –PLAN 1– con documentos terminados en 4 y 5.

Los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar, opción Accesos Rápidos.