AGMER advierte: “El inicio de las clases es responsabilidad del gobierno”

Se acerca el inicio de un nuevo año lectivo y como sucede siempre en esta altura del año, desde hace ya mucho tiempo, peligra el inicio de las clases.

Esto se vislumbra dada la advertencia llegada a los medios desde la Seccional Uruguay de AGMER, donde destacan a la comunidad educativa que “es absoluta responsabilidad del Gobernador de la Provincia de Entre Ríos Gustavo Bordet y su gobierno el inicio normal de las actividades correspondientes al ciclo Lectivo 2019”.

El comunicado continúa diciendo que “Debe el Gobernador implementar una política salarial que posibilite a los docentes recuperar el poder adquisitivo perdido en 2018. Recordamos que el año pasado, a pesar de la promesa reiterada en varias oportunidades por el Gobernador de que ningún trabajador tendría menos aumento que la inflación, los docentes tuvimos solamente el 33 % de aumento y la inflación medida por el INDEC fue del 47, 6 %.

Debemos aclarar que la inflación del 47, 6 % es medida por el INDEC y que el mismo organismo aclara que a menor poder adquisitivo, el impacto es mayor porque la suba en tarifas, alimentos y medicamentos fue mayor a ese porcentaje.

Recordemos que también en el acuerdo paritario firmado en Mayo de 2018 se expresó por parte del gobierno Provincial la misma promesa, se estableció una cláusula de revisión a fin “de garantizar que los docentes no pierdan con la inflación”.

Promesas, firmas de acuerdo, “garantías”, que el gobierno provincial no cumplió.

Todo esto hace necesario que el Gobernador Bordet se ponga al frente de las discusiones salariales y que defina como prioridad una propuesta que garantice que como mínimo en el periodo bianual 2018 – 2019 los trabajadores de la educación no vean reducido su salario real. Para esto el gobierno debe comenzar ofreciendo un aumento que garantice el recupero de lo perdido en el 2018 más lo que se perdió por la alta inflación de los dos primeros meses de este año. A esto indudablemente se le debe agregar una cláusula de actualización automática de los salarios como ya hicieron algunas provincias y ofrecieron otras.

Ya es hora de que la comunidad entrerriana ponga en debate el tema salarial docente y la actitud del gobierno ante el mismo.

Los docentes responsablemente pedimos desde enero apertura de la discusión salarial y el gobierno respondió con una primer propuesta recién a mediados de febrero, propuesta pobrísima y que a todas luces no está a la altura de la circunstancia porque solo contemplaba un 5 % de aumento para el sueldo de marzo, otro 5 % para el sueldo de Abril, otro 5 % para el sueldo de Mayo a cobrar en junio y “sentarse a negociar” nuevamente ese mes de junio. Ese 15 % escalonado no alcanzaría a cubrir el aumento inflacionario del primer semestre de este año, puesto que recordemos que la inflación en enero fue del 2,9 % y que a partir de febrero hubo importantes aumentos tarifarios definidos por el gobierno nacional con la adhesión del

Gobierno provincial y aumentos en alimentos fundamentales de la canasta básica como ser carne, lácteos, derivados de la harina, etc. Nada hace prever que la inflación se detendrá y nada hace prever que el 15 % escalonado ofrecido cubra siquiera la inflación de los primeros 6 meses del año.

Los docentes no pedimos otra cosa que recuperar el poder adquisitivo de nuestro salario, no nos podemos permitir no luchar por lo justo. Sabemos que el gobierno tiene los recursos porque muchos impuestos aumentan de la mano de los aumentos tarifarios y/o de la inflación.

Por lo expuesto, demandamos al Gobernador Gustavo Bordet:

* Que se ponga al frente de la negociación y tome como prioridad absoluta solucionar la cuestión salarial de los docentes.

* Que presente el próximo martes una propuesta salarial que contemple el recupero de lo perdido con la inflación en 2018 y en lo que va del 2019.

* Que garantice una cláusula de aumento automática acorde con la inflación para lo que resta de este año.

* Que paralelamente a esto también garantice partidas de limpieza, artículos de librería, pago de servicios públicos y aumento de las partidas de comedores escolares (que actualmente son de $ 14,50 por día por alumno) para permitir de esta manera el funcionamiento normal de las escuelas.

Reafirmamos, por último, que es responsabilidad del Gobierno Provincial que las clases comiencen el día 6 de marzo, tal y como indica el calendario escolar en la Provincia de Entre Ríos”.