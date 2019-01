Uno recuperó la libertad: Se trató la situación procesal de dos acusados por robo en una vivienda

Se desarrolló este lunes en el Salón del Juzgado de Garantías, una audiencia, para tratar la situaci´pon procesal de dos jóvenes acusados de un robo a una vivienda.

Fue ante el juez de Garantías de Feria, doctor Gustavo Ariel Díaz, encontrándose presentes en sala el fiscal Auxiliar N° 4, doctor Mario José Schreiner, los dos imputados y su defensor particular, el doctor José Pedro Peluffo.

Los acusados son Exequiel Bonnet (31) y Facundo Delaloye (27), en la causa caratulada “Bonnet, Exequiel – Delaloye, Facundo S/ robo con escalamiento” y su acumulado Nº 477/19 designado: “Bonnet Exequiel – Delaloye Facundo S/hurto calificado”.

Concedida la palabra al fiscal, este dio lectura de los hechos atribuidos y calificaciones legales, siendo el primer caso el ocurrido el 23 del corriente mes cuando ambos, en base a un plan común previamente acordado, escalando el tapial perimetral ingresaron a un inmueble ubicado en calle Alberdi al 1500, donde forzaron la cerradura de la puerta que da al patio y se introdujeron a la casa de donde sustrajeron una garrafa de 10 kilogramos color gris azulado, una pantalla de calor, una bicicleta tipo playera rodado 26 color beige opaco, pintada sobre la pintura original color violaceo y un manojo de llaves.

El segundo delito endilgado fue ese mismo día, aproximadamente las 19:00 horas, cuando utilizando las llaves sustraídas en el primer hecho, abrieron la puerta del garaje e ingresaron nuevamente al domicilio, pero en esta caso sus movimientos fueron advertidos por los vecinos del lugar quienes dieron aviso inmediato a la fuerza policial, constituyéndose un móvil cuya dotación logró la detención.

El fiscal relató además la existencia de antecedentes de ambos coimputados, pero que se estaba en condiciones de conceder la libertad a ambos por este tipo de delitos, pero señaló que en el caso de Bonnet, cuenta con causa en trámite, con condena efectiva sustituida por tareas comunitarias que no cumplió.

Ante esta situación el acusado quedó finalmente privado de su libertad y se dispuso el traslado a Unidad Penal 4, para que continúe en el cumplimiento de su condena.

Respecto a Delaloye se consideró factible imponer medidas sustitutivas de la Prisión Preventiva, conforme art. 349 del CPP, imponiéndole reglas de conducta.

Seguirá presa por narcomenudeo

En audiencia desarrollada días pasados en el Juzgado de Garantías, se dispuso mantener la prisión preventiva domiciliaria, de una mujer involucrada en una causa por narcomenudeo, representada por el doctor José Pedro Peluffo.

Se trata de Maira Elizabeth Lima, quien fuera detenida tras un procedimiento a su vivienda vinculada a cargos como “Comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor -previsto en la Ley 10.566 por adhesión a la Ley 23.737 y sus modificaciones, art. 5º, inc. c); Tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal -previsto en el art. 189 bis, inc. 2 primer párrafo del C.P y Tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal -previsto en el art. 189 bis, inc. 2 segundo párrafo del C.P., atribuible prima facie a María Elizabeth Lima, en calidad de COAUTORA -art. 45 del C.Penal”-

El defensor intentó lograr el cambio de medida por una prisión preventiva domiciliaria debido a que tiene dos hijas mellizas de 6 años, señalando que ella estuvo siempre a derecho.

La fiscal, doctora Albertina Chichi se opuso y consideró que existen serios riesgos procesales, dando diferentes detalles de la causa.

A su turno el juez explicó que más allá de ciertos parámetros contenidos en el Código Penal, Ley de Ejecución Penal y demás Leyes, sometidos al principio de humanidad, que no observaba modificaciones en torno a la situación procesal de Lima, presunción de participación, cantidad de material secuestrado, naturaleza del hecho, modalidad del hecho, maniobras relacionadas, posibilidad de entorpecimiento y riesgo de fuga, analiza su presentación, volumen económico importante, testigos del barrio y temor razonable en ellos.

Fue así que el juez de Garantías dispuso mantener la medida, para garantizar que la IPP se desarrolle sin riesgos de fuga o entorpecimientos, por el plazo de 70 días impuestos.