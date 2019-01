Tras la solución arribada por la usurpación 03442 dialogó con la abogada de los acusados

Como se informara en nota anterior, este viernes se llegó a un acuerdo entre el municipio y quienes usurpaban las casas del Barrio 160 Viviendas, frente al viejo hospital Urquiza.

Este incidente se originó cuando vecinos del asentamiento del ex Mena, decidieron irrumpir en el lugar, reclamando por viviendas, luego de que días atrás se hiciera entrega de casas a quienes vivían en el asentamiento Tavella.

Por el hecho, quedaron imputados Cristian Acosta y Miguel Funes, considerados promotores de la usurpación, iniciándose una causa judicial, que llevó a la intimidación, para que este viernes abandonaran el lugar y para lo cual estaba prevista una audiencia ante la jueza de Garantías Melisa Ríos, audiencia a la que no concurrieron, ya que los protagonistas de los hechos y su abogada, la doctora María Isabel Caccioppoli, concurrieron a la Municipalidad para una reunión con el intendente Lauritto, destacándose que la representante legal si fue a la cita judicial.

Ya en horas de la tarde, 03442 se comunicó con la letrada, que ya tenía antecedentes de trabajar voluntariamente en el año 2013 para los vecinos del Mena y que fuera llamada ante esta situación.

La abogada dijo que “Me avisaron sobre la toma de estas construcciones y dejé de lado algunos problemas personales y me hice cargo de la representación. Fue un trabajo difícil, ya que quería evitar que hubiera violencia, ya que además de los mayores había niños y que la situación era muy seria, ya que durante la toma, estuvieron sin agua y sin luz. Lamento que muchos no se den cuenta de que somos convecinos y nos necesitamos mutuamente. Inmediatamente me puse a convocar al diálogo, pero en algunos casos encontré la negativa, pero pese a esto llegamos a una solución. Es entendible su desesperación, porque viven en condiciones de higiene pésimas y sostengo que no son todos los casos iguales y que todos arman su rancho para exigir una casa”.

Caccioppoli destacó que su intervención fue sin cobrar, ya que siente un gran compromiso por este tema y la necesidad de ayudar.

“Lo mejor que me pude llevar sobre esto, fue el haber podido dialogar. El diálogo comenzó el jueves por la noche y madrugada de este viernes, trabajando con gente del municipio. Gracias a Dios, hoya a la 8 de la mañana volvimos a reunirnos en una audiencia compleja en lo administrativo, lo que es lógico porque el señor intendente, por supuesto, debe velar por el bienestar de todos y por el dinero de la comuna. Se llegó a un convenio que considero justo, tratando de que los vecinos y el Estado trabajen por la urbanización del Mena, para llevarles agua, cloacas y mejores condiciones para el barrio, lo que beneficiará a casi 150 viviendas o familias y además habrá mejoras para el Comedor del Mena en lo que respecta a la provisión de alimentos”, explicó la abogada.

Por otra parte se dispuso implementar una mesa de seguimiento y consideró que esa zona, muy postergada, mejorará y confía en que “algún día habrá vecinos que quieran comprar un terreno para construir su casa”.

“Hoy lo charlamos con el intendente. Es muy bueno contar con veedores que no tengan ningún interés personal y poder controlar que quienes reciban su casa, sea el legítimo destinatario. Me siento feliz porque creo que se abrió una puerta para hacer cosas importantes. Sé que hay muchos problemas en la ciudad y me encantaría ayudar y que se sumen muchos de quienes hablan y no hacen nada”, finalizó la letrada.

Causa judicial

Respecto a la causa judicial se pudo establecer que, si bien se frenó el desalojo por la actitud adoptada de quienes estaban en la casas, que se retiraron voluntariamente tras la reunión, continúa en marcha.

Cabe recordar que Acosta (vocero del grupo de vecinos) y Funes fueron imputados por la usurpación, proceso que sigue adelante más allá del acuerdo.

Por otra parte se supo que durante los incidentes del jueves, hubo al menos tres funcionarios policiales lesionados, pero al parecer no habría causa penal relacionada a este tema, desconociéndose el carácter de las heridas.