Tiene causa en 3 ciudades: Hoy se resolverá sobre la situación de la estafadora de comercios

Se llevó a cabo este lunes por la mañana la audiencia para tratar la situación de la mujer detenida por los casos de estafa a comercios en Concepción del Uruguay, pero este martes se resolverá si continua detenida o se le concede la libertad con medidas.

Se trata de Andrea Susana Toussaint de 46 años, domiciliada en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, a quien se le imputa haber sido coautora de un raid delictivos en perjuicio de al menos dos comercios en Concordia, cuatro en la ciudad de Colón y cuatro en La Histórica, siendo apresada finalmente en Gualeguaychú, al ser reconocida por la empleada de un comercio que había visto los videos viralizados alertando sobre estas dos delincuentes, destacándose que su cómplice logró escapar y hasta el momento no fue hallada, pero se contaría con datos que permitirían la captura.

En la audiencia, ante la jueza de Garantías, doctora Melisa Ríos, estuvieron presentes la acusada, su defensora oficial, la doctora Alejandrina Herrero y la fiscal de feria a cargo, doctora María Occhi.

La representante del Ministerio Público Fiscal dio detales de los delitos imputados, cuando Toussaint y su cómplice realizaron compras en comercios de la ciudad mediante el método “offline”, el cual se realiza con tarjetas de crédito, no de débito. Los estafadores ingresan al local y nunca dejan de actuar, con el argumento de haber perdido la tarjeta de crédito o haber tenido algún problema convencen al comerciante de seguir con la transacción, solicitando que ponga el código de su tarjeta -en realidad no existe- o lo hacen ellos manipulando el postnet, posteriormente el aparato emite un cupón, sin que el comerciante sepa si la operación es válida, sabiendo luego que las operaciones fueron inexistentes, y por lo tanto desde la empresa o entidad bancaria encargada de hacer el depósito no lo hacen.

En su relato, la doctora Occhi contó que así operaron en ciudad con una tarjeta de crédito del Banco Santander a nombre de Andrea Susana Toussaint, estafando a los comercios Sara Lencería en más de 19 mil pesos, Retro Marilin en más de 44 mil pesos y el robo de 6 relojes, en el comercio Cofre de Belleza estafada en más de 32 mil pesos y el robo de probadores de perfumes, en tanto que el cuarto comercio afectado fue la Perfumería Los 95, donde compraron mercaderías por más de 22 mil pesos.

Los comercios radicaron las denuncias respectivas tras percatarse del engaño, permitiendo que las imágenes difundidas llevaran a la detención de una de las estafadoras y que se conocieran similares hechos en otras dos ciudades de la costa este, por lo que la Justicia de ambas ciudades esperan que se concluya con las diligencias en Concepción del Uruguay y la mujer sea remitida para afrontar los cargos de Colón y Concordia.

La fiscal, que señaló que la acusada cuanta con antecedentes, pero que se debe recibir el informe oficial, solicitó 90 días de prisión preventiva, ya que considera que hay riesgos de fuga, al tiempo que se necesita más tiempo para recabar más elementos incriminatorios y el análisis del celular secuestrado.

La Defensora oficial, señaló la posibilidad de una salida alternativa, a la que la fiscal se opuso, por lo que solicitó pasar a un cuarto intermedio para resolver al respecto, lo que fue aceptado por la jueza interviniente. No obstante esto, habría que esperar lo que suceda en Colón, donde el fiscal Alejandro Perroud espera se traslade a la acusada y así notificarla de los cargos y tomarle declaración.