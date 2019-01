Suspendida la jornada del Torneo Binacional de Selecciones

La organización del Torneo Binacional de Selecciones “Julio Gustavo Gentile” informó en el mediodía de hoy que fue suspendida la jornada prevista para esta tarde en cancha de Atlético Uruguay donde se jugarían las Semifinales y la Final del certamen. El pronóstico de mal tiempo fue la razón de la determinación.

La razón obedece a la inestabilidad climática y la posibilidad de lluvia, se comunicó. Se consultó a los equipos que viajan (Paysandú, Salto y Concordia), ya que los costos de los viajes son elevados, y estos resolvieron no viajar, por lo que hubo que suspender. Además el club dueño de cancha solicito que se suspenda en caso de lluvia, para no deteriorar el campo de juego.

Se verá entre los participantes la nueva fecha de disputa, buscando que no se alargue en el tiempo.

Desde la Liga de Concepción del Uruguay se informó en horas de la mañana a los participantes que estaba todo dispuesto y organizado para poder llevar adelante lo programado. La propuesta era clara, jugar y finalizar el torneo en el día de hoy, entendiendo que será difícil encontrar nueva fecha.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la Liga de Concepción del Uruguay no debe viajar y oficia de local, entiende y respeta la postura de los visitantes y ante ello acepta la suspensión, pidiendo las disculpas del caso a todos quienes se habían comprometido de una u otra manera a tomar parte de la jornada.