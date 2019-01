Se vence este viernes el plazo para desocupar los terrenos en asentamiento Tavella

Hoy puede ser un día clave para los vecinos que aún quedan en el asentamiento Tavella, ya que se cumple el plazo dispuesto oportunamente por la jueza de Garantías, Melisa Ríos, para que se desocupen definitivamente estas tierras que serían propiedad de la Río Uruguay Seguros.

La orden judicial fue decretada el 7 de enero en audiencia desarrollada con la presencia de la firma Río Uruguay Seguros y Municipalidad, encontrándose también los vecinos intimidados por la usurpación, su defensa y la Fiscalía, así como el Ministerio Pupilar.

Según se pudo saber, hubo algunos vecinos que se fueron por su propia voluntad, pero quedan al menos dos viviendas con sus habitantes, siendo una de ellas la de Exequiel Domínguez, quien vive junto a su esposa y dos niños de corta edad, y la de José Eduardo Correa Castillo, que vive con su esposa embarazada y dos niños.

En el primer caso se trata de una casilla de madera, que se encontraría en el ligar hace unos 4 años, en tanto que la otra es una casa completamente edificada en material y cuyos dueños contarían con documentación que abala la compra del terreno y tenencia.

03442 dialogó este jueves con el doctor Maximiliano Chorne, representante de la familia Domínguez, quien señaló que presentó este jueves la suspensión de los plazos fijados y una nueva audiencia urgente, para que en principio la Río Uruguay acredite la propiedad de los terrenos demandados, señalando que en la audiencia del 7 de enero, no presentaron documentación que lo certificara, pero sí pidieron la restitución provisoria, algo que a su criterio no correspondería.

En el caso de la familia Castillo, su abogado, el doctor Lautaro Vittón, dijo a 03442, que este jueves presentó la acción de amparo en el Juzgado Civil y Comercial Nº 3.

“Dentro de la acción de amparo., presenté una medida cautelar innovativa, a los fines de detener la medida ordenada oportunamente por el Juzgado de Garantías, por lo que este viernes podrían surgir novedades”, señaló el letrado a nuestro sitio.

Respecto a esta caso, los moradores de la casa presentan documentación con la que acreditarían la compra del terreno y los pagos de impuestos, así como los del servicio de energía eléctrica, reclamando que más allá de esto, no se los tuvo en cuenta para la entrega de viviendas realizada a comienzos de enero y que tiempo atrás quienes los censaron les argumentaron que no era necesario ya que ellos estaban supuestamente en regla.

En el caso de la familia Domínguez, si bien la situación de la vivienda no es la misma, aseguran que están radicados en el lugar hace más de cuatro años, pero sorpresivamente, no se adoptó para con ellos, la misma postura que se les dio a los otros vecinos y no estuvieron incluidos en el listado de entrega.

Este viernes, se reanuda la actividad judicial con normalidad, y es importante señalar que se espera con gran expectativa lo que disponga la jueza de Garantías interviniente en este caso, cuya investigación está en manos del doctor Juan Pablo Gile.