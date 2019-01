Se brindan recomendaciones sanitarias de prevención por la creciente del río Uruguay

Un total de 149 personas entre evacuadas y autoevacuadas cuentan con la asistencia de los distintos equipos municipales ante la problemática por la creciente del río Uruguay, que se mantiene por sobre los 9 metros en el puerto de Colón. Las familias de El Brillante se encuentran momentáneamente alojadas en el polideportivo municipal, el predio multieventos, el Jardín Maternal de El Brillante y dos locales del barrio. Diariamente se visitan los centros de evacuados por parte de las áreas que trabajan en la asistencia a las familias, como así también se realiza el recorrido del equipo de salud.

El Dr. Marcelo Ramat, director médico de los centros de salud municipales “Tavella” de barrio El Colorado y “Osvaldo Guiffre” de barrio Perucho, brindó algunas de las recomendaciones a tener en cuenta para prevenir enfermedades ante la creciente del río Uruguay.

“En toda inundación el río sale de su cauce por lo tanto está en contacto con animales, animales muertos, otro tipo de bichos y también en contacto con materia fecal de pozos que se hayan inundado” comentó el profesional médico.

Al respecto, Marcelo Ramat afirmó: “por eso es recomendable que no se ingiera agua, no se bañen y no se pesque en esos lugares, los niños sobre todo deben evitar bañarse o acercarse descalzos o sin protección cerca del río crecido”.

Y agregó: “Es un peligro porque animales que se han corrido de la vera del río pueden ser dañinos para la salud”.

“Cuidemos la limpieza de nuestros terrenos, revisemos si hay ratas, de haberlas hay que desratizar, si no tenemos elementos suficientes acercarse a la sección de bromatología de la municipalidad de San José” dijo además el médico.

Y recordó: “Mantener los galpones limpios, y si se sabe que hay ratas primero antes de ingresar se debe mojar el piso y luego entrar con barbijo, las ratas deben matarse con los raticidas de uso común, enterrarlas 20 o 30 centímetros debajo de la tierra o quemarlas”.

“Frente a cualquier síntoma raro en la piel o similares a un síndrome gripal, fiebre, dolor muscular o articular, deben acercarse a los centros de salud municipales Tavella o Guiffre, el Ambrosetti en El Brillante o al Hospital de San José, el profesional en ese momento comenzará el protocolo correspondiente” subrayó Marcelo Ramat.

Donaciones

Con respecto a las donaciones para los evacuados, ante la demanda de la población que quiere colaborar, se recuerda que el centro de recepción funciona en el predio multieventos por calle Laprida. Se solicita como prioritario si es posible la donación de pañales de diferentes talles, leche y artículos de limpieza. Los horarios son de 8 a 12 y de 16 a 20 horas.