San José y La China formalizaron su baja y no habrá Torneo Preparación

El segundo encuentro del año en la Liga de Fútbol dejó formalizadas por sendas notas las bajas de San José y La China, además se resolvió no jugar el Torneo Preparación, comenzando a delinearse el próximo Apertura, que comenzará el 3 de Marzo y cuyo fixture se sorteará el próximo lunes.

Se realizó el segundo encuentro del año entre el Consejo Directivo y los Delegados de los clubes. Como novedades de relevancia cabe destacar que los clubes San José y La China realizaron las presentaciones formales de los pedidos de permisos para no participar de las competencias oficiales del 2019. Si bien se había informado la semana pasada la decisión de los dirigentes de ambas instituciones, restaba la cuestión administrativa obligatoria para consumar el hecho, lo que sucedió en la noche del lunes.

Se leyeron ante los presentes las sendas notas presentadas por Secretaría y respecto del equipo de la Capilla, solicitó además la autorización para participar en las Categorías Veteranos y con la 1ª División en el Torneo de la Primera División Promocional. Por su parte los del frigorífico también participarían de la Promocional y además en el Fútbol Femenino.

No se juega el Torneo Preparación. Otra de las novedades de relevancia surgidas de la reunión del lunes fue la determinación de no jugar el Torneo Preparación. Engranaje y Almagro hicieron punta en la intención de no participar, presentando su posición sobre la mesa y luego, tibiamente se sumaron algunos otros clubes, cerrándose filas finalmente en la no realización del certamen, ante el desagrado de los que si pretendían jugarlo. Por otra parte, presentes en la reunión de la 1ª División, delegados de los equipos de la Promocional que participarían del torneo, se retiraron del salón de reuniones también con signos de disconformidad.

Apertura 2019, nueve fechas todos contra todos. El siguiente tema a tratar fue el formato del Torneo Apertura. Los diez equipos participantes jugarán al sistema todos contra todos, por acumulación de puntos y a una sola rueda. Se mantiene la fecha de inicio para el próximo 3 de Marzo y el próximo lunes se sorteará el fixture.

Cabe recordar que participarán de este primer certamen oficial de la temporada los clubes: Agrario Rocamora, Almagro; Atlético Colonia Elía; Atlético Uruguay; Engranaje; Gimnasia; Lanús; María Auxiliadora; Parque Sur y Rivadavia.