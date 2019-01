PS: “Nuestras infancias necesitan educación, no mano dura”

Docentes, estudiantes e integrantes del Partido Socialista de Concepción del Uruguay expresaron que el proyecto de baja de edad de punibilidad que debatirá el Congreso contiene un mensaje peligroso. Piden por la concreción de un sistema educativo a la altura de las circunstancias que contenga, eduque para la vida y asegure oportunidades.

“¿Sabemos a ciencia cierta que significa la punibilidad para la ley penal, como para estar reclamando a viva voz la baja de la imputabilidad a nuestros niños/as de 15 años?”, preguntó Franco Barsotti, docente y Secretario General del Partido Socialista de Concepción del Uruguay, citando que las estadísticas y análisis sociológicos acerca de la incidencia en el delito de los menores de edad refieren a que los hechos delictivos cometidos por adolescentes por debajo de la edad de punibilidad son ínfimos en relación a los perpetrados por jóvenes por encima de esa edad y considerablemente inferior que los ejecutados por adultos. Sin embargo, el Gobierno Nacional insiste con tratar un proyecto que baje la edad de punibilidad a los 15 años, cuando menos del 1% de los delitos graves cometidos en nuestro país tienen como autores a menores de edad.

“El Estado adeuda desde hace más de 10 años la designación del “Defensor del Menor” que debió haberse nombrado a los 90 días de sancionada la ley 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en 2005. Resulta inadmisible que se pretenda que el mismo Congreso en deuda comience por tratar este proyecto de baja de edad en la imputabilidad penal de 16 a 15 años. Otras organizaciones como Unicef también se han expresado en contra de la baja propuesta”, señaló Verónica Magni, docente, autoridad del Partido local y referente en la provincia.

“El Estado debe actuar cuanto antes con estos chicos”, según indicó en declaraciones el ministro de Justicia Germán Garavano. Sin embargo, propone hacerlo desde el derecho penal, el último de los eslabones. “Correr el eje de la discusión, que debería estar en el 47% de niños/as pobres por las políticas económicas y sociales, no es la solución. Hay que hablar de la responsabilidad del Estado frente a la realidad que se amalgama en esta problemática, a la hora de considerar sancionar. Y un plan de acción concreto al respecto. Un sistema educativo a la altura de las circunstancias, que contenga, eduque para la vida y asegure oportunidades”, indicó Luis Fernández, educador e integrante del Partido.

¿Pretendemos deslindar en el régimen penal la responsabilidad, la facultad y la virtud estatal de ser el educador? Sobre esa pregunta, la estudiante y activa representante Lara Esteve indicó que “especialistas en el tema aseguran que bajar la edad de punibilidad sería contraproducente, pues en todos los países donde se bajó la edad de punibilidad no disminuyó el delito sino al contrario, porque uno de los elementos fundamentales que lleva al delito juvenil es la exclusión del cuerpo social”.

Elbi Esteve, educadora y militante del Partido, apuntó que “no es real que en la adolescencia esté el foco de la inseguridad. Es un mensaje engañoso y demagógico en términos electorales que estigmatiza y desesperanza a la sociedad. La imputación del niño/a no logrará ningún efecto pedagógico, lo que si lo hará será la protección que merece por su edad. Nuestras infancias necesitan educación, no mano dura”.