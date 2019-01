Policiales en Concepción del Uruguay

Detenida por desobediencia judicial: En la tarde de ayer, personal policial se hace presente en una vivienda ubicada en calle 22 del Oeste y Santa Teresita, donde mediante mandamiento judicial se le impuso una medida de restricción a una ciudadana de 35 años en relación a un hecho de violencia familiar.

Es así que en horas de la tarde, alrededor de las 16:30 hs., personal dependiente del Comisaria Tercera es alertado mediante un llamado telefónico, que la ciudadana habría regresado, y al arribar los uniformados esta manifiesta que no se retiraba del lugar hasta no hablar con su ex pareja.

Dicha situación se pone en conocimiento de la Fiscalía en turno a cargo de la Dra. María Becker, disponiendo el traslado de la ciudadana a Comisaria de Minoridad, donde permanecerá alojada a disposición de la causa.

Procedimientos por diferentes hechos: En las horas de la tarde de la víspera, personal dependiente de Comisaria Segunda realiza un allanamiento en vivienda ubicada en Barrio “Los Cachetudos”, en relación a una causa por amenazas, que se tramita ante la Fiscalía a cargo de la Dra. María Becker, con la intervención de la Dra. Melisa Ríos, Jueza de Garantías en Turno.

Los uniformados en el procedimiento realizan la aprehensión de un ciudadano de 24 años de edad.

Una vez finalizado el procedimiento, el individuo fue trasladado a Alcaldía de Comisaria Primera donde permanecerá alojado a disposición de la justicia.

Barrio América: En relación a un ilícito ocurrido días atrás, donde una ciudadana de 64 años de edad, le habrían sustraído de su vivienda ubicada en Isaías Torres entre sus pares Allais y Don Bosco.

En horas de la tarde de ayer, personal de Comisaria de Minoridad, dieron cumplimiento a mandamiento emitido por el Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Melisa Ríos efectuando el allanamiento de una vivienda en Barrio América, donde se incautó un TV Plasma 32”, la cual estaría directamente relacionada a la causa.

Lo acontecido fue informado a la Fiscalía, continuándose con las actuaciones correspondientes.

Dos menores aprehendidos en flagrancia: En horas de la madrugada de la víspera, se toma conocimiento de la sustracción de una moto Zanella RX150 en Barrio La Unión.

Ahora bien con el correr de las horas, el damnificado recibe una mansaje al su teléfono celular, solicitando dinero a cambio de recuperar el rodado.

Continuando con la comunicación, se concreta una cita en intersección de calles Víctor Rodríguez y Ravena, por lo que personal de División Investigaciones en conjunto con personal de Comisaria Tercera y Primera implementan un operativo, con conocimiento del Fiscalía en Turno.

Es así que en horas de la medianoche, se hacen presentes en dicha locación dos individuo en dos motos (una de ellas de la sustraída) y son aprehendidos tratándose de dos menores de 17 y 14 años de edad.

Lo acontecido es informado a la Fiscal Auxiliar en Turno a cargo de la Dra. María Becker, quedando ambos rodados incautados a disposición de la justicia.

En tanto los menores fueron trasladados a Comisaria de Minoridad, donde luego fueron restituidos a sus progenitores quedando supeditados a la causa por el supuesto delito de Extorsión.