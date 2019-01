Polémica: Se completó el traslado de vecinos del asentamiento Tavella y hubo distintas reacciones

Tal como lo adelantáramos, este jueves por la mañana se concretó el traslado de las familias que habitaban en el asentamiento Tavella, ubicado en terrenos privados, propiedad de un profesional de la ciudad, al este del Barrio San Isidro, que recibieron las viviendas emplazadas en calle Carlos Gardel.

Ya en horas de la tarde, maquinaria pesada procedió a trabajar en el lugar limpiando la zona y retirando las precarias casillas de chapa y madera que quedaron, ya que algunas fueron desmanteladas previamente por los mismos particulares, llamando la atención que una no fue retirada y seguía habitada.

Esta entrega generó dispares reacciones en la comunidad y entre los mismos beneficiarios, que en su gran mayoría se mostraron felices de esta oportunidad de tener la vivienda propia y empezar de esta manera el nuevo año, aunque no faltaron algunos molestos por el estado de las casas, que lógicamente mostraban los problemas de haber estado cerradas durante tanto tiempo.

Por otra parte, muchos vecinos de la ciudad felicitaban por redes a los adjudicatarios, pero también se hicieron escuchar quienes se oponen a estos beneficios considerándolos excesivos y se quejaron en muchos casos los que están hace mucho tiempo anotados para estos planes habitacionales y no reciben respuestas.

También los habitantes de otros asentamientos, como el caso del ex Circuito Mena (140) familias, se vieron sorprendidos de estas entregas y de haber quedado fuera de los grupos beneficiados, señalando que había un compromiso de las autoridades para con ellos, razón por la cual concurrieron al Municipio y luego al nuevo barrio, para presentar su reclamo.

Otros que se expresaron fueron muchos de los vecinos del Barrio San Isidro, quienes consideran que este traslado de los asentamientos a esta zona de la ciudad, perjudica a la popular barriada.

Sin dudas la situación no es para nada fácil y la polémica social está presente, la que seguramente continuará, pero como señalan los más optimistas, es de esperar que quienes recibieron las viviendas sepan aprovechar esta oportunidad para sus familias y que el tiempo permita la adaptación de todos y la sana convivencia.

Ya adjudicados

Ya en horas de la noche, se supo que se estaría investigando a algunas adjudicaciones de este jueves, ya que habría personas que ya habrían recibido oportunamente una vivienda en oportunidad de entregarse el Barrio 134, por lo que de confirmarse que estas fueron vendidas, podría disponerse un desalojo.

Por otra parte, se supo que hubo dos intentos de ingreso ilegal, que fueron evitados, destacándose que la zona cuenta con presencia policial y cuidadores.

A todo esto se sumaría el reclamo de una familia que quedó en el ex Tavella y que no fuera desalojada, ya que no se encontraría entre los adjudicados, desconociéndose los motivos, quienes reclamarían ante las autoridades ya que la casilla en la que habitan, está construida hace más de cuatro años.

Otra situación que estaría siendo investigada, es el hecho que habría al menos un par de adjudicados que habrían intentado vender el inmueble antes de ser trasladados, lo que de comprobarse, podría tener sanciones por parte de las autoridades competentes.