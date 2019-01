CARTELERA DE EVENTOS CULTURALES-VERANO 2019 Eventos a la gorra y para toda la familia: teatro, carnaval, murga y candombe. Durante los meses de enero y febrero. Todos los eventos son de acceso libre y salida a la gorra. El pasado domingo, con la presencia de más de 100 personas en el salón de la cultura de Villa Elisa “Heraldo Peragallo” aparece en la obra “¿Quienay?” (Comedia) una carga del Grupo Ronda de San Salvador. Una comedia que hizo llorar de la risa a grandes y chicos. El próximo domingo 20, a las 20 horas, habrá “Toques y cantos de Carnaval”, un cargo del Taller Municipal “Candombe Murga y Carnaval” y Tocadores invitados en el Paseo del Sembrador, Av. Urquiza entre castelli y blvd. Schroeder. En el marco del Paseo Ferial se suma la música y la alegría del carnaval. En caso de lluvia se suspende dicha actividad. #carteleracultural # verano2019 #VillaElisa PREMIOS SEMBRADOR 2018 Participar más de 30 disciplinas y más de 90 deportistas serán homenajeados. El viernes 22 de febrero a las 21 horas en la Plaza San Martín se da a un lugar el evento que rinde homenaje a los deportistas elisenses, los Premios Sembrador 2018. Los eventos tradicionales son entregados a deportistas destacados de nuestra ciudad en diferentes disciplinas, el evento de uno de los momentos más importantes de la actividad deportiva de Villa Elisa. Participar más de 30 disciplinas y más de 90 deportistas serán homenajeados. Se invita a todos los vecinos de Villa Elisa y zona a ser parte de esta nueva edición edición de los Premios Sembrador. #PremiosSembrador #DeporteVillaElisa TEMPORADA ESTIVAL EN VILLA ELISA “CIUDAD JARDÍN” Villa Elisa no se encuentra en el destino del río Uruguay, así como tampoco en las rutas de acceso a este destino turístico. Villa Elisa continúa consolidándose como uno de los destinos más visitados por el turista que en el departamento de Colón, provincia de Entre Ríos. El complejo termal, elegido por los turistas más exigentes, se posiciona como uno de los más elegidos en la provincia. El Balneario Municipal sigue siendo otro de los lugares destacados, con su propuesta de entorno natural, sombra y arroyo de poca profundidad, ideal para días en familia o para acampar. A esta oferta se le suma la propuesta del Museo Regional “El Porvenir” y de la Parroquia “Natividad de Nuestra Señora”, el Monumento al Sembrador, parques, paseos, turismo rural, variedad gastronómica y de alojamientos. Es importante resaltar que a pesar de las consecuencias de la creciente del río Uruguay que perjudicó a numerosas localidades del Litoral Argentino, Villa Elisa no se encuentra para las inclemencias climáticas, como tampoco las rutas de acceso a este destino turístico. Autoridades del sector turístico elisenses informan que los principales centros receptores de visitantes de la ciudad siguen en funcionamiento con total normalidad. Para más información contacte con la oficina de turismo de Villa Elisa: teléfonos 03447-480146 / 481717 – https://web.facebook.com/ TurismoVillaElisa / – instagram @villaelisa #TurismoVillaElisa # verano2019 NOCHE DE LOS MUSEOS EN VILLA ELISA La noche contempla historias, anécdotas, personificaciones, música y un circuito por las instituciones de la ciudad, el Atrio de la Antigua Iglesia, Centro Saboyano y Museo El Porvenir. Este viernes 18 de enero, a las 21 horas, se desarrollará la Noche de los Museos en Villa Elisa. La noche contempla historias, anécdotas, personificaciones, música y un circuito por las instituciones de la ciudad, el Atrio de la Antigua Iglesia, Centro Saboyano y Museo El Porvenir. El recorrido se inicia en el Atrio de la antigua Iglesia a las 21 hs con una breve reseña histórica. A las 21:30 horas, visita al Centro Saboya Argentina, reseña histórica de la institución y presentación de la maqueta de una antigua vivienda de campo y vivencias Saboyanas. Finalizando el itinerario, a las 22 hs llega al Museo Regional “El Porvenir”, donde se ofrecerá una visita guiada con personalizaciones y complementos de vestimenta antigua para fotografiar. En el Parque del Museo habrá sorteos para quienes recorran las 3 instituciones. También puedes disfrutar de música en vivo y servicio de cantina. Es un evento libre y gratuito. Cabe aclarar que los traslados entre los sitios a visitar se realizan en forma particular. Por su parte, cada institución permanecerá abierta desde las 21 horas con diferentes actividades culturales. #MuseoElPorvenir #NochedelosMuseos #VillaElisa