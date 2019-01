EXITOSA 39º EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LOS REYES MAGOS EN VILLA ELISA Hubo pelotero libre, golosinas, sorteo de pelotas y de 36 bicicletas, regalos y música en vivo. El pasado sábado 5 de enero, se concretó la edición número 39 del tradicional Festival de los Reyes Magos, organizado por el Club Recreativo San Jorge y con el apoyo de la Municipalidad de Villa Elisa. Con una convocatoria multitudinaria, se vivió éste evento que tiene como propósito principal agasajar a los niños en el día de Reyes, para lo cual se colocaron peloteros con acceso gratuito en distintos puntos del predio, se entregaron golosinas y llevo a cabo el sorteo de 36 bicicletas y regalos entre los presentes. El público pudo disfrutar de la actuación de los siguientes artistas: Soledad y Azul Jacquemain, Fiama y Martín, Marcos Martín “El Picaflor Bailantero”, el Pato Viganoni y Juampi Gabino y Los del Rincón. Los ganadores de los sorteos de Pelotas fueron: Marianela Lugren (Villa Elisa); Morena Brem (San José); Candela Durand (Villa Elisa); Agustín Faure (Villa Elisa); Mientras que los beneficiarios de las 36 bicicletas fueron: Victoria Fernández (1° de Mayo); Melanie Rougier (Villa Elisa); Nahuel Udrizard Shautier (Villa Elisa); Santino Fus (Villa Elisa); Benjamín García (Villa Elisa); Luna Pereyra (Villa Elisa); Agustín Gimenez (Villa Elisa); Martín Rodríguez (Gral. Pacheco. Bs. As.); Augusto Scherf (Cnia. Hocker); Bruno Robín (Villa Elisa); Catriel Bonnín (Cnia. San Miguel); Juana Jacquemain (Pronunciamiento); Tiago Wicky (Arroyo Barú); Aitana Luz Orcellet García (Villa Elisa); Gonzalo Valdez (La Clarita); Demir Alexis Mayoraz (San Salvador); Rocío Bonar (Cnia. San Miguel); Emilie Pascal (Villa Elisa); Mariano Correa (Villa Elisa); Tadeo Palacios (Villa Elisa); Benjamin Linder (Villa Elisa); Julián Cabral (Villa Elisa); Edwin Putallaz (Villa Elisa); Isabella Soto (Villa Elisa); Nicole Castillo (La Clarita); Mía Kuret (C. del Uruguay); Samira Weinsen (Villa Elisa); Benicio Perron (Villa Elisa); Rodrigo Guzardo (Villa Elisa); Solange Duarte (Villa Elisa);Paz Allaud (Villa Elisa); Jeniffer Valdez (La Clarita); Malena Russo (San José);Joaquín Brouchoud (Villa Elisa); Tiago Melgarejo (Villa Elisa); Franco Vallory (Villa Elisa). También se efectuaron los sorteos de los bonos contribución que tenia en venta el club: 1° Premio: una orden de compra por $5000. N° 697. Mariela Casse (Villa Elisa). 2° Premio: una orden de compra por $1500. N° 802. Raúl Casse (Villa Elisa). Premio especial donado por Sotelo Hnos. N° 163. Agustina Orcellet (Villa Elisa). Bono Contribución Sub Comisión de Hockey: 1° Premio: Una moto Corven 110. N° 2624: Daniela Regner (Colonia Santa Rosa). 2° Premio: Una bicicleta playera. N° 2756: Laura González (Villa Elisa). #festivaldereyesmagos #VillaElisa #ClubRecreativoSanJorge #MunicipalidaddeVillaElisa CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA y “LA FRAGUA” Desde el año 2008 la Municipalidad acompaña el desarrollo del Aula Satelital, la cual realiza un aporte muy valioso en materia de educación terciaria para Villa Elisa y la zona. El pasado viernes 04 de enero la Asociación Civil de Promoción y Desarrollo “La Fragua” y la Municipalidad de Villa Elisa, celebraron un nuevo Convenio ante el pedido de dicha institución de un aporte económico para continuar solventando parte de los gastos de funcionamiento del Aula Satelital para el año 2019. Mediante éste la Municipalidad se compromete a realizar un nuevo aporte de $ 35.000.- (Pesos: Treinta y cinco mil), para el funcionamiento del Aula Satelital instalada en la sede del Centro Educativo y Cultural ‘La Fragua’, suma que podrá combinarse con otros recursos gestionados por la Asociación para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. El dinero comprometido será entregado en dos desembolsos siendo los mismos de $ 20.000.- el mes de febrero de 2019 y $ 15.000.- en junio del mismo año.- La municipalidad podrá designar un representante para que junto a los responsables designados por La Fragua y la Cooperativa de Arroceros Villa Elisa, integre el equipo de seguimiento y evaluación que coordinará mensualmente el funcionamiento del Aula Satelital en la Ciudad. Cabe recordar que desde el año 2008 la Municipalidad acompaña el desarrollo del Aula Satelital, la cual realiza un aporte muy valioso en materia de educación terciaria para Villa Elisa y la zona. #LaFragua #Convenio #aulasatelital DISTINCIÓN PARA LA ALIANZA VILLA ELISA-CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Se dio en el marco de la “Fiesta del Deporte Uruguayense 2018”, el evento que distingue a los deportistas destacados durante el año en 33 diferentes disciplinas. En el marco de la “Fiesta del Deporte Uruguayense 2018”, el evento que distingue a los deportistas destacados durante el año en 33 diferentes disciplinas, se destacó la labor del equipo de Básquet Adaptado “Alianza” Concepción Del Uruguay – Villa Elisa. El Presidente Municipal de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga y el Coordinador de Deportes, Aníbal Torrant, participaron, el pasado jueves 3 de enero, de éste importante evento deportivo que tuvo lugar en la Plaza General Francisco Ramírez. En el segmento de homenajes, se destacó al Deporte Adaptado, concretamente al equipo de Básquet Adaptado “Alianza” Concepción Del Uruguay – Villa Elisa. Recodemos que éste equipo fue presentado oficialmente hace un año atrás con el fin de incluir a basquetbolistas con discapacidades de los departamentos Uruguay y Colón, a la práctica deportiva y así puedan competir en los torneos nacionales que organiza la Federación Argentina de Básquetbol Adaptado (FABA), denominado TFB (Torneo Federal de Básquetbol). #reconocimiento #basquetadaptado #LaAlianza #VillaElisa #ConcepciondelUruguay