Noticias de San José

Este fin de semana San José vivirá la Fiesta del Campamentista

Una variada grilla de artistas ofrecerán música para todos los gustos sábado y domingo en el balneario San José. Las entradas son populares

Los días sábado 12 y domingo 13 de enero tendrá lugar en el balneario camping municipal de San José la Fiesta del Campamentista. La edición 2019 de este evento de verano será con entradas populares, $15 para los locales mayores de 12 años y $45 para los turistas o visitantes, es decir, el mismo valor de ingreso al predio un fin de semana normal.

La fiesta, con una propuesta musical para toda la familia, ofrecerá humor, folclore y ritmos populares.

El día sábado 12 desde las 20,30 se presentará el grupo local de El Brillante La Fuerza con toda su música popular para bailar. También actuarán los uruguayenses Cazadores y los sanjosesinos de The Medio Kilo. El cierre de la primera jornada será con los santafesinos de Grupo Trinidad con más de 25 años de trayectoria con la música romántica.

El domingo 13 de enero en tanto será el turno del folclore y el humor comenzando también a las 20,30 con los elisenses de La Vuelta. Seguirán los uruguayenses de “Los Concepcioneros” y el humor, que estará a cargo de Carlitos Padilla. Por otro lado se presentará el popular cantante folclórico Pato Viganoni de Caseros, y cerrará la segunda noche el reconocido acordeonista y compositor rosarino Monchito Merlo, con más de 50 años de trayectoria en la música chamamecera y litoraleña.

Los chicos realizan actividades en el balneario

Está en marcha la colonia de vacaciones municipal de San José

Esta semana un primer grupo de más de 50 chicos serán parte del primer grupo de la colonia se extenderá hasta el 1 de febrero

La Coordinación Municipal de Desarrollo y Política Sociales a través del Área Niñez, Adolescencia y Familia junto a la Coordinación Municipal de Deportes lanzaron esta semana la tradicional colonia municipal de vacaciones integrada por niños correspondiente a los barrios y a las escuelas de la ciudad. Los primeros 55 chicos de barrios Perucho, Santa Teresita, El Brillante, Escuela 69 y El Colorado comenzaban este lunes con la colonia que culminará en febrero con el segundo grupo de otros 55 chicos de los barrios de San José.

Desde el área social se informa que salvo en caso de lluvia torrencial la colonia no se suspende, ya que si las condiciones climáticas no permiten asistir al balneario se realizan actividades en el polideportivo municipal.

Las jornadas incluyen el traslado de los chicos, desayuno y almuerzo, y en cuanto a las actividades están a cargo de un equipo de promotoras del área niñez junto a profesores de la Coordinación de Deportes quienes llevarán a cabo distintas actividades de educación física, juegos recreativos y propuestas acuáticas en el balneario municipal, además se realizarán como todos los años visitas al predio de termas.

Cabe recordar que las inscripciones para la propuesta municipal de vacaciones fueron coordinadas como todos los años por las escuelas quienes enviaron un listado de chicos a la Coordinación Municipal de Desarrollo y Políticas Sociales, que tiene como eje central el esparcimiento en un ámbito natural y apropiado por medio de juegos y actividades deportivas (principalmente acuáticas) por medio de las cuales se estimula en los niños actividades físicas, cognitivas y recreativas.

Marcos, su último año en la colonia

Marcos Peralta tiene 12 años y asiste a la Escuela N° 54 “Carlos Sourigues” de barrio Perucho y comparte la colonia de vacaciones municipal con dos hermanas y compañeros de la escuela.

“He aprendido a nadar acá en la colonia de vacaciones, hace seis años que vengo es mi último año, me gustó mucho y me he divertido mucho con mis compañeros y amigos nuevos que hice” comentó.

Por su parte Jazmín de 9 años explicaba que un día en el balneario “nadan, desayunan y juegan en la colonia”. Nahiara de 9 años de la Escuela 69 cuenta por su parte que también practica natación. “Tengo muchos amigos, la paso bien, nado con mis compañeros de clase, muy lindo”.

Rodrigo, 10 años en el equipo de profesores

Rodrigo Valle, profesor de educación física, recordó el tiempo que lleva trabajando junto al equipo coordinado por la municipalidad: “Diez años con la colonia, pasó el tiempo, a mí me gusta, soy profesor de educación física trabajo todo el año con los chicos, acá es otro ambiente, trabajamos todo lo que es recreación, trabajos en el agua” sostuvo el docente.

Y agregó: “La verdad que la pasamos todos muy bien, tanto nosotros profes como los chicos que disfrutan mucho de lo que es esto”.

Rodrigo cuenta también que el colectivo recoge a los chicos a partir de las 7,30 horas y al llegar al balneario comparten un desayuno.

“El grupo que arrancó esta semana es de barrio El Brillante, El Colorado, Santa Teresita y la zona de la Escuela 69, luego del desayuno tienen actividades en la arena, juegos, no pudimos todavía por el río crecido, tenemos poco lugar” explica.

Por ello, Rodrigo comenta que “arrancamos con trabajitos de ambientación en el agua, natación que es lo que a ellos más les gusta, y con el río crecido tenemos que tener todas las precauciones” subrayó.