La CTA presentó el plan de lucha contra el tarifazo y ajustes

La Central de Trabajadores Argentinos de Mesa Uruguay realizó este jueves una conferencia de prensa donde fue anunciado y puesto en ejecución el plan de lucha que a nivel local se llevará adelante en contra de los tarifazos y el ajuste del gobierno nacional y sus aliados provinciales.

El encuentro tuvo lugar en la sede de AGMER Uruguay, encontrándose presente la conducción departamental y referentes de distintos sindicatos y organizaciones sociales.

Así se dio a conocer en detalle la forma de participación en el plan de lucha nacional y provincial, al que oportunamente la CTA Entre Ríos diera un fuerte respaldo en el plenario de Secretarios Generales.

Tras el encuentro, 03442 dialogó con Federico Núñez (secretario general de la CTA Mesa Uruguay) y Marcelo Burgos (secretario adjunto de CTA Mesa Uruguay), quienes se refirieron a lo tratado y los pasos a seguir.

Núñez dijo que “Esta fue la primera acción a nivel departamental que llevamos adelante la CTA. LA semana pasada se hizo prácticamente lo mismo a nivel provincial y anteriormente lo habían hecho nuestros referentes nacionales. Lo que estamos tratando de hacer es visibilizar esta lucha contra los tarifazos y tratar de hacerlo en unidad, por lo que hoy estuvieron con la CTA de los trabajadores, representantes de la CTA autónoma, la CGT y distintos Sindicatos de este, así como que contamos con el acompañamiento de organizaciones sociales y partidos políticos. Por otra parte tratamos de dar a entender y fortalecer, es que es una lucha también de toda la ciudadanía con participación. No podremos torcer el brazo de quienes están tomando estas medidas si no lo hacemos en unidad, no solo los sindicatos, sino con la ciudadanía en su conjunto”.

Por su parte Burgos explicó “Ahora aremos unas rondas de charla con diferentes sectores como de la producción, comercial, sumar más sindicatos y sociedad en general. Esta es una lucha, donde el costo de las tarifas y su dolarización, impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores, afectando el costo de la salud, medicamentos, producción que se ve afectada directamente y transporte. Es la idea de sumarlos a todos para de esa manera tener mayor fuerza al reclamo”.

Finalizando Núñez dijo que se realizará una pegatina de afiche en los comercios, de manera de que se visibilice esta campaña y luego se extenderán a diferentes instituciones, abarcando el hospital, centros de salud y las escuelas una vez iniciado el nuevo siclo lectivo.

“Esta no es una campaña que durará una semana o dos, sino que se extenderá durante todo el plan de lucha en todos los niveles, nacional, provincial y local. Las jornadas de lucha serán los jueves y en este aspecto, la semana próxima desde el Movimiento Obrero Social Uruguayense (MOSU) estaremos realizando una radio abierta en Plaza Ramírez, lo que será difundido en mayor medida en los próximos días. La idea es que estas jornadas de lucha sean todos los jueves, como sucedió por primera vez el jueves pasado en Buenos Aires, hoy en Rosario y seguramente este cronograma nacional llegará a Entre Ríos, pero por lo pronto se hacen en cada ciudad del país, replicando esto en nuestras comunidades y luego se concentrarán a nivel provincial y llegar así a una convocatoria nacional”, finalizó.