Hubo denuncias por la sustracción de celulares la última noche de la Fiesta de la Playa

Si bien todo el transcurso de la Fiesta Nacional de la Playa de Ríos, se destacó por no haberse registrado incidentes mayores, se supo que durante la última noche de este domingo, se produjeron varias sustracciones de celulares.

Fuentes policiales indicaron a 03442 que hubo unas 9 denuncias, una por robo ya que a ña víctima le cortaron la mochila y las restantes por hurto, dado que los damnificados tenían sus teléfonos en bolsillos de mochilas, con muy fácil acceso para los ladrones.

La mayoría de los hechos se registraron durante el espectáculo brindado por La Vela Puerca, señalando uno de los concurrentes a 03442 “Yo perdí mi celular que se me cayó en la arena, pero tuvo la suerte de quien lo halló se fijó y lo recuperé. Muchos pasaron por lo mismo y se dieron cuenta a tiempo, pero se podía ver que la gente iba con sus teléfonos y los tenían sin tomar los recaudos y se veía gente que no era de acá. Se dé conocidos que le sacaron el aparato, pero lo tenían muy desprotegidos en los bolsillos de sus mochilas y lamentablemente no se puede confiar en nadie”.

Las denuncias fueron radicadas por los damnificados, pero lamentablemente los equipos celulares no fueron recuperados.