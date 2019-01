Hirieron de dos puntazos a un remisero en un intento de robo

Un remisero fue herido este miércoles por la noche de dos puntazos durante un intento de robo en Concepción del Uruguay. La Policía trabaja sobre grabaciones de cámaras de seguridad para tratar de identificar a los autores.

El hecho tuvo lugar en zona de barrio 68 Viviendas, cuando un chofer de Remises Concepción fue sorprendido por dos personas, tras lo cual el trabajador del volante se fue al hospital Urquiza por sus propios medios.

La víctima fue, chofer del móvil 48 (un Renault Logan) quien cargó combustible en la estación de servicio Cargas, de 9 de Julio y Díaz Vélez, tras lo cual subió a dos supuestos pasajeros ocasionales, los que le solicitaron los lleve al barrio 68 Viviendas, cerca de la Escuela N° 118 de Villa las Lomas Norte.

La víctima, Carlos Alberto Ledesma de unos 50 años, alrededor de las 21.30, llevó a estas personas hasta el lugar, siendo sorprendido por los ladrones, que le exigieron sus pertenencias, a lo que este habría resistido, recibiendo al menos dos puñaladas una de las que le fue aplicada en el rostro.

El remisero logró escapar de la complicada situación y así ir directamente hasta el nosocomio, donde llegó muy ensangrentado a la Sala de Guardia siendo atendido y curado rápidamente por personal médico, señalándose que afortunadamente las lesiones (que parecían ser mucho más serias) resultaron ser de carácter leve, recibiendo al menos dos puntos de sutura en la herida de su frente.

El hecho generó la reacción de sus colegas, ya que no sería el único ocurrido en los últimos días, de lo que el momento no se contó con información oficial al respecto, pero trascendió que la Policía no contaba con denuncia de otro hecho y estaba trabajando para tratar de identificar a los autores, dependiendo esto de lo que llegaran a declarar las víctimas, que seguramente serán sometidos a una rueda fotográfica, mientras que se trabajaba sobre videos de cámaras de seguridad de la Estación de Servicio.