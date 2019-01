Hantavirus: prevención en la ciudad, pero sin alarmas

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, brindó una conferencia de prensa ante la confirmación del fallecimiento de un adulto trabajador rural por Hantavirus. La convocatoria a los medios contó con la presencia del secretario de Salud, Mario Imaz quien remarcó que “en Entre Ríos no existen brotes de Hantavirus como sucede en el sur del país. El caso fatal confirmado no es oriundo de Gualeguaychú sino de zonas de Islas cercanas al departamento Gualeguay.

Por su parte, Sergio Bertelotti, secretario de Salud de la Municipalidad local señaló que “Hay que llevar tranquilidad a la población. Hay que prevenir, pero no alarmarse. Entre Ríos no se encuentra en una situación de brote, siendo casos aislados con antecedentes de haber estado en alguna zona habitada por el ratón colilargo, especie silvestre que claramente no es la rata común del área urbana”.

El comportamiento del Hantavirus, una vez ingresado el virus, va a depender de muchísimos factores que tienen que ver con las condiciones inmunológicas del paciente ya que no todas las personas reaccionan del mismo modo. Hemos tenido casos leves, moderados y graves.

“Ésta enfermedad se da mayormente en trabajadores rurales, ribereños y quienes realizan actividades recreativas en zonas de islas y campos”, señaló el profesional. Y agregó: “Otro dato no menor es que las inundaciones generan menos espacio terrestre lo que provoca una mayor concentración y cercanía entre roedores y personas”.

Desde la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos se indicó que en 2018 de un total de casi 60 casos sospechosos de Hantavirus se confirmaron, por laboratorio, sólo 6 (dos en Gualeguay y los restantes en las localidades de Ramírez, Villa Libertador San Martín en el departamento Diamante; Gualeguaychú y Paraná).

Recomendaciones generales a la hora de prevenir

* Evitar ir a lugares que estuvieron cerrados durante mucho tiempo (quintas, cabañas o galpones). Si es necesario concurrir con barbijo.

* Ventilar los ambientes y limpiar con agua y lavandina.

* Desmalezar los alrededores de las viviendas.

* No dejar restos de alimentos. Guardarlos en recipientes cerrados.

* En caso de acampar, hacerlo lejos de las malezas.

* Tapar orificios del hogar por donde puedan ingresar roedores.

* Consumir agua embotellada, hervida o clorada.

* No introducir en la boca palitos o pastos recogidos del suelo.

* Resguardar la basura en tachos con tapa.