Fueron evacuadas las primeras tres familias por la crecida del río

Personal municipal con la coordinación de la Junta de Defensa Civil y la Secretaría de Desarrollo Social, realizaron este domingo las primeras evacuaciones a las familias afectadas por el avance de las aguas del río Uruguay, que se encontraba anoche en 5,68m. El alerta por posibles precipitaciones se extiende a lunes y martes. Y además desde Salto Grande se anunció mayor erogación de agua al cauce del río Uruguay, por lo que el pico de la creciente podría llegar a 6.50 metros.

Marianela Marclay, Secretaria de Desarrollo Social señaló que la primera zona afectada por la crecida del río Uruguay es en el suroeste, barrio Villa Itapé. Desde allí se trasladó a las primeras tres familias anegadas por el crecimiento del nivel del río y su impacto en el arroyo de la China. Desde Lucilo López y 22 del Oeste, se trasladó a cinco personas mayores y seis menores de edad, quienes fueron alojados en el albergue ubicado junto al Centro de Educación Física, acondicionado para recibir a las familias afectadas por la creciente.

También en horas tempranas de la mañana del domingo, un hombre que vive en la zona del ex Basural, fue trasladado por personal de Salud Municipal en la ambulancia del 107 hacia el Hospital Urquiza, donde fue atendido por un problema de salud complejo, y luego fue autoevacuado preventivamente a la casa de un familiar.

En todos los casos se actuó de manera preventiva, todavía sin el agua en las viviendas, pero de manera consensuada con las familias y previendo la información que se maneja desde Defensa Civil sobre el comportamiento del Río Uruguay. De la misma manera, las tareas de monitoreo, recorrida e información continuarán este lunes a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y de todo el equipo municipal previsto para estas acciones.

Lo que viene

El último informe de Salto Grande da cuenta de que “Debido a la ocurrencia de lluvias intensas e imprevistas en la cuenca próxima al embalse será necesario, a partir de la mañana del 14/01/2019 aumentar el caudal evacuado a 22,000 m3/s. Con esta maniobra se espera el aumento del nivel en los puertos de Salto y Concordia a 13.00 y 12.70 m respectivamente.

En los días posteriores será necesario continuar aumentando el caudal erogado con el consecuente aumento de niveles del río, sin superar los 13.80 del puerto de Salto y 13.50 del puerto de Concordia. Esto podría llevar el pico de la creciente a más de 6,50 metros en nuestra ciudad para el miércoles.

Prevención sanitaria

Desde el área de salud se solicita especial colaboración a toda la población en no ingresar ni permanecer en el agua de inundación a aquellas personas que no se vean afectadas por este fenómeno o que no cumplan función específica en el área afectada. “Debemos evitar especialmente el juego de los niños en aguas de inundación o la circulación o permanencia en lugares donde el agua avance”.

“La especial solicitud tiene fundamento en la necesidad de prevenir enfermedades provocadas por el agua de inundación, especialmente las enfermedades de piel, picaduras de insectos y otras graves como la leptospirosis; evitando así sufrir innecesariamente consecuencias sanitarias en la población” , remarcó el secretario de Salud, Sergio Bertelotti.