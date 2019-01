El Club Regatas incorporó un psicólogo a su plantel de profesionales

A raíz de las denuncias de abuso contra menores que tomaron estado público y que involucran a un integrante del club, la Comisión Directiva ha tomado la iniciativa de realizar un abordaje desde el ámbito de la salud mental. Por este motivo se convocó al profesional Germán Bercovich, Licenciado en Psicología recibido en la Universidad de Buenos Aires, especialista en psicología infanto juvenil. Bercovich tiene más de 15 años en el campo de la salud mental y es psicólogo del Hospital Tobar García que se especializa en la psicología de niños y adolescentes.

El Profesional ha presentado un proyecto que fue evaluado por la dirigencia de Regatas en la cual se garantiza que la posición del club sería irrestricta a favor de las víctimas. A partir de allí comenzó el trabajo del especialista.

¿En qué consiste el Proyecto?

Bueno, primero decir que fue supervisado por la Dra. Ana Fernández, una de las mayores autoridades del país en Psicología . Luego, que fue también presentado en el Club Independiente de Avellaneda (nos recibieron en el predio de Villa Domínico), una institución que transitó también, lamentablemente, por casos de abuso sexual durante el año pasado. Allí se implementó un programa para trabajar con los chicos de Inferiores. Y también nos hemos estado comunicando con el Jefe del Departamento de Psicología de Boca Juniors, que a partir de lo ocurrido en Independiente, desarrolló líneas de acción con sus niños y adolescentes.

El Proyecto en Regatas se apoya en dos vías. Una, trabajar lo sucedido con socios, padres, y docentes. Y la otra, la prevención, para que nada de esto vuelva a ocurrir. También es importante decir que estoy disponible, y me he comunicado con algunas de ellas, para trabajar tanto con las víctimas que han realizado la denuncia, como para aquellas que puedan haber padecido circunstancias similares y no se hayan animado a denunciar.

¿Cómo ha sido la respuesta hasta aquí de los socios y los docentes?

Hasta el momento, hemos tenido muy buena respuesta en cuanto al interés y al compromiso. El Club tiene una posición clara en cuanto a ir en contra de lo que suele ocurrir con este delito atroz, que es el silenciamiento. La idea es el abordaje basado en la verdad. Todos los actores que se mueven dentro de Regatas han entendido esto, y acompañan este movimiento.

¿Cuál es la idea respecto a la continuidad de tu trabajo en Regatas?

Voy a estar todo el año en el Club. El objetivo de la Comisión Directiva es, tal como se realiza en los clubes más importantes del país, contar con un psicólogo que esté disponible para los socios, los profesionales, y el área de docencia.

Bien es sabido que los clubes, como otras instituciones, no quedan exentos de los males que aquejan a una sociedad. Este trabajo que se comenzó a desarrollar con el Lic. Bercovich, marca un horizonte para el Club Regatas en pos de brindar mayores servicios a sus asociados.