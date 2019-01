El 4 de febrero comienza el tenis en Rocamora

El tenis del Tomas de Rocamora ocupa un lugar preponderante en la historia de la institución. Un 16 de julio de 1927 en la casa de la calle Santa Fe (hoy Carosini) perteneciente a Dina Carmen Olivieri, se llevó a cabo la primera reunión fundadora del “Lawn Tenis Club Estímulo”.

En 1929, por iniciativa de Argentino Suárez se consolidó el “Rocamora Lawn Tenis Club”, un lugar dedicado exclusivamente a la práctica del tenis. A partir de la incorporación de otras disciplinas como básquet, paddle y mucho más tarde la natación, el club amplió sus ofertas deportivas a la comunidad y acrecentó su prestigio entre las familias deportistas.

En este año 2019 Rocamora nuevamente seguirá acrecentando la actividad del Tenis y nos habla de esto la Profesora Pamela Arrigo: “Estoy muy agradecida por la oportunidad que me dio el club de poder estar a cargo del tenis, es increíble y única. Cuando era chica y jugaba, siempre pensaba que me gustaría algún día poder enseñar y ahora se hizo realidad. Y lo más lindo de todo es poder hacerlo en el club que me vio crecer y formó como jugadora y persona”. ¡Muy agradecida al club de que confíe en mi para el futuro del tenis!

Habrá una amplitud en los horarios desde el 4 de febrero:

Miércoles y viernes 15hs Formación motora 3 a 6 años

Lunes miércoles y viernes 16hs Escuelita nivel principiante

Lunes miércoles y viernes 17hs plantel de competición

Martes y jueves 18hs escuelita nivel principiante

Martes y jueves 19hs escuelita nivel avanzado

Viernes 18;30 escuelita nivel principiante y 19;30hs escuelita nivel avanzado.

También podrán aprender o perfeccionar su juego, para disfrutar al máximo de este deporte.

“Como expectativas tengo el poder enseñar y contagiar la pasión por el tenis, y seguir aprendiendo con los chicos. Lo más importante para mí es llevarme una sonrisa de cada chico al terminar una clase”. Señaló Pamela Arrigo.