Derrota en General Roca y nuevo desafío en Plottier

Tomás de Rocamora cayó este sábado 82-75 frente a Club del Progreso en su primer partido del año por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol y sin mucho tiempo para lamentarse volverá a jugar este domingo en la continuidad de la gira y será frente a Centro Español de Plottier, Neuquén, a partir de las 22. Es la quinta caída que sufre el Rojo en lo que va de temporada, todas en condición de visitante.

El equipo que dirige Juan Manuel Varas quería salir a buscar rápida revancha de lo que fue el reciente Súper 4 pero se topó con un equipo que consolidó su buen momento, que venía de ganarle a Platense en el mismo escenario y que llegó a su sexto triunfo en sus últimas siete presentaciones. La última derrota había sido a manos de Racing, en Chivilcoy.

El Rojo apostó a su intensidad defensiva en el primer cuarto, mantuvo al rival en un goleo bajo y se fue al descanso inicial 16-19 adelante. Pudo mantenerse al frente hasta poco antes de la mitad del segundo cuarto en donde el dueño de casa tomó las riendas del juego con una muy buena faena del foráneo Jaghawn Walters, sumando puntos y tomando rebotes en los dos tableros. El primer tiempo quedó 43-35 a favor de los de Daniel Jaule.

En el reinicio el Rojo buscó descontar rápido pero con bombas de Brizuela y Ledesma, este último por partida doble, Del Progreso agrandó la brecha a 12 puntos y más tarde a 14. Paparini, con alguna molestia física, saltó a la cancha cerca del final de ese tercer cuarto y aportó un triple para la visita. Rocamora venía sosteniendo su goleo en las manos de Cook y Olocco, y más tarde se sumó Mauro Araujo.

Del Progreso ingresó al último cuarto ganando 65-53, una diferencia importante pero no definitiva. De hecho Rocamora la remó con Gago, Olocco, Araujo y Cook y a falta de dos minutos quedó ahí nomás (75-70). Jaule pidió tiempo muerto pero el regreso no fue mejor y Araujo, con dos libres, achicó a tres. Pero el local no se enloqueció y fue ganando puntos desde la línea. Gago metió suspenso con un triple pero no alcanzó para torcer la historia.

Jaghawn Walters fue la figura excluyente del juego con 23 puntos, 19 rebotes y 3 asistencias; lo siguió en el goleo Javier Ledesma con 17 y Facundo Brizuela con 15. Por el lado del Rojo el interno Arlando Cook sumó 22 puntos y 6 rebotes, mientras que el cordobés Manuel Olocco aportó 17 y 7, respectivamente. Araujo culminó su faena con 14 puntos.

Este domingo, a partir de las 22, Rocamora enfrentará a Centro Español en el estadio El Templo de Plottier. Serán árbitros del encuentro Enrique Cáceres, Rodrigo Reyes Borras y Mauro Reyes; mientras que José Luis Cháves estará como Comisionado Técnico.

Detalle del partido

https://www.fibalivestats.com/ u/ADC/1047262/bs.html#ASFSK

Fotos: Andrés Maripe / Diario Rio Negro

Mauricio Galarza