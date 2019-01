Depro será rival de Gimnasia en la Copa Argentina

Juventud, con muchos chicos en cancha, apostó a un dibujo tradicional, con cuatro defensores, dos volantes para recuperar y dos abiertos, más Fernández junto a Villalba en ofensiva.

En los primeros minutos se notó algo de nerviosismo en el fondo de Juventud, especialmente con las salidas, tomando en cuanta que la cancha no ofrecía garantías. Eso posibilitó que DEPRO recupere algunos balones y coloque un par de centros en e área que no llevaron peligro sobre el arco de Cesar Horst.

Pasando los primeros 10 minutos , Juventud se pudo acomodar en el medio, desde el trabajo de Aquino con Ramírez para recuperar y encontró espacios en la izquierda, por donde Escalante llegó con peligro y en uno de sus centros, no alcanzó a desviarla Fernández, muriendo en las manos del arquero Nicoletti.

Sin embargo fueron solamente esos minutos en los que Juventud se mostró sólido, porque luego repitió errores en las salidas, perdió muchos balones y jugó casi siempre recostado sobre su área, ante un rival que no tuvo claridad. Recién a los 21 llegó con peligro el local, tras una buena jugada que armaron Loureiro con Allende, quien mandó un gran centro para la cabeza de Noir, que le dio de cabeza en medio del parea y la pelota murió en las manos de Horst bien ubicado.

En la primera jugada de peligro que tuvo Juventud en área de DEPRO, Villalba le ganó la espalda a Valenzuela, quiso mandar un centro para Fernández y la pelota dio en la mano de Valente y el árbitro Correa bien ubicado marcó penal. El remate lo tomó Leandro Fernández, que tomó poca carrera y quiso fusilar al arquero, pero mandó la pelota por sobre el travesaño, dejando pasar una chance inmejorable para abrir la cuenta.

Pese al penal fallado, Juventud no se desmoralizó y con un par de corners volvió a generarle problemas a un flojo fondo de DEPRO, que cuando fue en ofensiva, mostró un buen partido de Gastón Blanc por derecha y Allende por el otro lado, favorecidos también porque el fondo de Juventud repitió dudas y permitió que los locales recuperen el control del juego y terminen algo mejor parado al cabo de unos pobretones 45 minutos iniciales, exigiendo sobre el final a Horst, que se esforzó para sacar a un costado un derechazo de Mayer.

En la vuelta al juego Juventud lució impreciso, especialmente cuando quiso jugar, pese a que la cancha no lo permitía. Tampoco buscó jugar largo para que los delanteros peleen ante los defensores locales, por eso se vio casi lo mismo del primer tiempo DEPRO con la pelota y Juventud buscando contragolpear pero sin claridad para poner a correr a sus delanteros.

Los locales fueron superiores, avisaron con un remate de Risso que pasó cerca y la más clara fue a los 13, tras una pelota que ganó Noir que peinó en el camino Gastón Blanc, pero Yuya Horst reaccionó con justeza para controlar el intento del buen volante del local.

Hasta que a los 25, cuando pasaba poco aunque DEPRO insinuaba un poco más, llegó la apertura de los locales. Todo nació en una pelota que era lateral para Juventud, pero el línea increíblemente le dio pelota a DEPRO, que jugó rápido, la pelota cayó en e área, salió rechazada y Gastón Blanc le dio fuerte, la pelota dio en un jugador de Juventud, pegó en Noir y se desvió en Giménez, descolocando a Horst que no pudo hacer nada.

Desde el gol se terminó la nafta para Juventud, dejó crecer a su rival que tuvo dos chances clarísimas para aumentar, ambas en los pies de Enzo Noir, que primero levantó por encima del travesaño en forma increíble y luego quiso picarle la pelota a Horst que resolvió con solvencia.

En el balance final está bien el triunfo de DEPRO, que tuvo las situaciones más claras. El domingo será la revancha a las 20.30, donde Juventud tendrá que dar vuelta la serie si quiere seguir en carrera y cruzarse con el Lobo.

DEPRO 1

D. Nicoletti

Y. Gurnel

B. Valenzuela

I. Valente

M. Villagrán

G. Blanc

A. Risso

J. Laureiro

L. Allende

K. Mayer

E. Noir

DT: Hernán Orcellet

Juventud Unida 0

C. Horst

N. Suárez

R. Giménez

G. Minetti

I. Abraham

D. Acosta

B. Aquino

J. Ramírez

C. Escalante

L. Fernández

G. Villalba

DT: Salas – Lenciza

Cancha: Delio Cardozo – Goles: 25? ST R. Giménez -ec- (DEPRO) – Cambios: F. Reyes x L. Allende, L. Larroza x K. Meyer, T. D’Angelo x E. Noir (DEPRO); V. Corbalán x D. Acosta, S. Vivas x L. Fernández, J. Alfaro x J. Ramírez (JU) – Árbitro: Jonathan Correa (Córdoba).

Por Daniel Serorena – eldiaonline.com.ar