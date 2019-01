Cuestionan el tratamiento de envases vacíos de fitosanitarios

La Mesa de Enlace Gualeguaychú arremetió duramente contra el Estado provincial en lo referido a la inacción respecto de la gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios ya que consideran que “lo único que logran es enfrentar a la sociedad con los productores, cuando la responsabilidad de no tener la instrumentación en Entre Ríos es absoluta culpa del Gobierno. Exigimos una respuesta en este sentido en lo inmediato”, criticaron.

Cabe recordar que la Ley Nacional de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, que tiene varios años ya, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en el marco de dicha tarea y en Entre Ríos “seguimos esperando que el gobernador decida cuál será el órgano de competencia. Mientras tanto, nada se puede hacer. Un productor que hace bien las cosas no sabe que hacer con los bidones porque hasta tanto no se definan esas cuestiones administrativas, no se ponen en marcha los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT). Es sencillamente una vergüenza”, aseguraron.

La ley (N° 27.279) establece que la Fundación “Campo Limpio”, integrada por empresas que conforman la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), es la que debe llevar adelante el esquema de devolución y reciclado de envases, pero al no haber área del gobierno entrerriano designada, no se puede comenzar a operar: “Es increíble. Y acá hay perjuicios por varias vías: por un lado se sigue sin saber que hacer con los bidones vacíos con los riesgos que presupone y por el otro, se generan choques con la comunidad porque pareciera que los productores no queremos hacer bien las cosas. Y el hecho es que queremos, pero el Estado no ayuda. Todo lo contrario, nos obliga a dejar en los campos los bidones porque no hay voluntad política de poner en marcha los CAT”, sostuvieron.

Dicha ley requiere la intervención de las provincias para que se aprueben los sistemas de gestión de envases vacíos, de manera tal que los mismos solamente podrán comenzar a implementarse una vez que sean validados por las autoridades de esas jurisdicciones: “Esa disposición nos ata de pie y manos. Nadie sabe por qué el gobernador no firma el decreto designando un área de competencia. En verdad, es insólito y grave a la vez. Esto sólo conduce a profundizar la grieta que intentan establecer con los productores. Por eso la sociedad entrerriana debe saber que no podemos desprendernos de los envases de fitosanitarios porque no hay lugar de almacenamiento establecido”.

Los objetivos de la ley N° 27.279 son garantizar que la gestión integral de los envases vacíos sea efectuada de un modo que no afecte a la salud de las personas ni al ambiente; asegurar que el material recuperado de los envases que hayan contenido fitosanitarios no sea empleado en usos que puedan implicar riesgos para la salud humana o animal, o tener efectos negativos sobre el ambiente; entre otros.

En tanto, desde la Mesa que aglutina a las entidades rurales también exigieron poner en marcha efectivos controles en lo atinente al control de las pulverizaciones y la venta de los productos: “hay una legislación y debe ser cumplida. El Estado debe asegurar que cada producto que sale de un comercio, cada máquina y cada engranaje del sistema de aplicaciones tenga su efectivo control. Esto es por el bien del medio ambiente, la salud de la población y el de los productores. No queremos un divorcio con la comunidad y si el Estado actúa como corresponde, ganan todos. Hace falta decisión política, sólo eso”, finalizaron.