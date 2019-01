Basavilbaso: “Estamos haciendo un gran trabajo en todo el país para detectar los fraudes y cuidar el dinero de los argentinos”

Lo afirmó el titular de ANSES durante su visita a Formosa, donde informó que el organismo descubrió las estafas de casi 4 mil jubilaciones indebidas por parte de gestores argentinos para personas que no residían en el país. De ese total, 3621 pertenecían a la localidad de Clorinda.

El Director Ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, mantuvo esta semana una intensa agenda en Formosa que incluyó las visitas a dos oficinas del organismo en la provincia, un encuentro con madres titulares de la Asignación Universal por Hijo y otro con una familia de la comunidad qom.

En este marco, el titular del organismo previsional respondió en varias oportunidades a los medios de comunicación que consultaron sobre diversos temas locales y, en particular, a la detección de estafas en Formosa. Al respecto, Basavilbaso mencionó: “Estamos haciendo un gran trabajo en todo el país para detectar los fraudes y cuidar el dinero de los argentinos y, gracias a esto, regularizamos la situación de muchas personas que estaban recibiendo beneficios que no les correspondían y generaban un perjuicio al Estado. En Formosa, detectamos una banda de gestores argentinos que tramitaban jubilaciones a extranjeros que no vivían ni habían trabajado en nuestro país y cobraban jubilaciones de ANSES. Se trataba de casi 4 mil jubilaciones truchas que ahora no las cobran más y significan un ahorro de $727 millones por este fraude solo en la provincia”.

La maniobra consistió principalmente en beneficios previsionales obtenidos a través de moratorias en los que los titulares no acreditaban residencia en la República Argentina, requisito esencial para obtener el derecho al cobro.

Cómo se realizó la investigación

La Dirección General de Control Prestacional de ANSES efectuó verificaciones y controles entre la información registrada en los sistemas durante la tramitación y los documentos de identidad -como fecha de ingreso y de radicación en nuestro país-, para comprobar la residencia en la Argentina durante los períodos que los titulares habían regularizado mediante moratoria previsional, esenciales para obtener el derecho a la jubilación. Asimismo, se obtuvo información adicional gracias al cruce de datos con la Dirección Nacional de Migraciones.

Las sospechas se generaron por las personas que cruzaban desde las ciudades paraguayas de Alberdi, Nanawa e Itá Enramada para cobrar en la capital formoseña y en Clorinda –donde declaraban domicilios falsos-, y que luego regresaban a su país.

Tras el cumplimiento del debido proceso legal, ANSES dispuso la revocación de las jubilaciones y radicó la denuncia en la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES) y en el Juzgado Federal N° 1 de Formosa.

“Queremos que el sistema previsional perdure en el tiempo, sea transparente, que los argentinos estén bien cuidados y nuestros hijos puedan tener asegurado el pago de sus jubilaciones en su vejez. Pero por sobre todas las cosas, que los recursos vayan adonde deben ir y no a los vivos de siempre. Para lograr esto, trabajamos desde el inicio de nuestra gestión combatiendo estafas como la que logramos detener en Formosa”, finalizó Emilio Basavilbaso.