A sus plantas rendido un león

Fue un partidazo el que los dos regalaron. Parque Sur le ganó esta noche a Deportivo Viedma en el Gigante por 103-95 en tiempo suplementario, tras igualar en 89 el tiempo regular con un triple de Giménez sobre la chicharra. Kenneth Jones fue el goleador del juego con 25 puntos. Nicolás Giménez la figura sureña con 24 tantos y 6 rebotes. Gori Martínez, en muy buen nivel, aportó 22 y Gastón Sieiro 17. Lo que dejó en la cancha Parque Sur para frenar al líder es lo más destacado de la noche.

Ante un intenso calor, los primeros 10 minutos fueron parejos. Viedma se lo llevó por uno: 17-18. El equipo visitante arrancó mejor y en una ráfaga estaba 6-0. El capitán Agustín Richard, jugando con una tendinitis en el hombro, mostró el camino de la noche al tirarse al piso y robar una pelota que siguió en Elnes Bolling y un exquisito pase para que Demondre Harvey la entierre. Con esos pilares, Parque metió un parcial 10-0 y pasó al frente.

El segundo cuarto mostró la misma paridad y el tablero no escribió diferencias importantes nunca. El juego era bueno además, con destacados momentos de básquetbol. Apareció Gori Martínez con 9 puntos, fue importante Nicolás Giménez en la pintura y Alderete y Sieiro buscan el nivel que tuvieron antes de sus largas lesiones. El extranjero Kenneth Jones y Maximiliano Tabieres hicieron lo propio para Viedma más Mignani. Al descanso largo: 37-38 para el visitante.

El tercer cuarto siguió punto a punto. Gastón Sieiro fue la figura y pasó a ser el goleador de su equipo, demostrando su potencial en varias conversiones y dos triples. Harvey, Richard, Bolling y Martínez acompañaron el buen momento. Del otro lado, Jones estaba intratable y engrosaba su casillero desde donde sea en su mejor cuarto. Alderete y Giménez se agregaron a este Parque Sur que sacó seis de ventaja (60-54) con dos minutos por jugar de manera justificada. Fue 64 a 58 el final del tercero.

Franco y González manejaron muy bien la bola para Viedma y junto a Sánchez que sumó puntos pusieron otra vez en pardas la noche en sólo 3 minutos de los últimos 10. Franco metió un bombazo y Viedma lo ganaba 67-70. Hicieron olvidar a Jones, que por 4 faltas tuvo que sentarse. Eidintas profundizó todo con otro triple. La máxima visitante, por 8 faltando casi 6. ¿Y Parque? Tenía 3 puntos en casi medio cuarto, claramente sus peores minutos.

A sentarse y arrancar otra vez empujado por su gente y el corazón sureño. Eso pasó. Viedma no lo dejó respirar ni equivocarse, dejando en claro sus merecidos pergaminos. Parque Sur redondeaba una buena noche, a la altura de lo que se jugaba y ante quién lo hacía. Y fue palo a palo hasta el cierre en un partidazo de los dos. Parque jugó con 3 puntos abajo y en la línea se quedó sin margen de error. Con 6 segundos en el reloj no le quedó otra que buscar el triple en un partido que Viedma parecía llevarse. Y Nicolás Giménez, de enorme último cuarto, se transformó en el héroe de la noche al clavar ese triple para empatarlo en 89 y mandarlo al suplementario cuando no quedaba nada.

Cinco más. El cansancio será para después. El alma del equipo, su localía y lo que peleó este triunfo harían el resto en una noche donde la actitud debe estar por encima de todo. Dicho lo de Giménez, Gori Martínez fue otro de los puntos más altos de un Parque Sur que tuvo como equipo una noche para ganarle a un puntero. Se lo llevó 103-95. El corazón puede olvidar las mayores adversidades. Viedma no encontró cómo seguirle la batalla. Como escribió alguna vez el Gordo Soriano, a los pies del Parque Sur de anoche se rindió un león.

Marcelo Sgalia, encargado de prensa del club Parque Sur.