Habrá operativos y controles para prevenir incidentes y desórdenes en la vía pública

Este lunes 31 de diciembre, se realizó una reunión con autoridades policiales, a los fines de organizar operativos de control y procedimientos para prevenir desórdenes e incidentes durante los festejos de Año Nuevo en la ciudad. No se permitirán cortes de calle, consumo de alcohol en la vía pública y se recuerda que el único festejo habilitado es en el predio Multieventos.

El Secretario de Gobierno Ricardo Vales y el director de Seguridad Ciudadana Alfredo Gobbi, se reunieron con las autoridades de la Departamental de Policías a los fines de definir un dispositivo especial de seguridad para estas fiestas de fin de Año.

A raíz de un pedido especial de vecinos de plaza Urquiza, quienes presentaron una queja formal ante situaciones ocurridas en festejos de Navidad, en la noche de este 31 se realizará un procedimiento especial de control y seguridad a cargo de Policía de Entre Ríos y personal de Guardia Urbana de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Puntualmente, se definió que personal de tránsito no permita el ingreso de vehículos por las cuatro calles de acceso a la plaza Urquiza (calles 9 de Julio, Antártida Argentina, San Martín y Rizzo), al mismo tiempo que se dispondrá de un control a todas aquellas personas que ingresen caminando, informado que NO se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Los controles policiales, municipales y de seguridad no permitirán el exceso en decibeles de música y ruidos molestos; el consumo de bebidas alcohólicas en la calle y espacios públicos y toda otra infracción a las leyes y normativas de convivencia.

Se recuerda entonces, que el 31, el festejo en el predio Mulvieventos es la única actividad autorizada por la Municipalidad, quedando sin permiso cualquier actividad privada o en la vía pública. Reiterando que no se autorizan cortes de calles ni música en la vía pública, las cuales serán pasibles de infracciones, multas o acciones judiciales.

En el Multieventos

El Consejo Municipal de Juventud tiene prevista la realización del festejo por Año Nuevo que se realizarán en el Predio Multieventos, de 1.30 a 7 horas. En esta oportunidad está prevista la actuación de Cazadores, grupo La Auténtica, habrá DJ en vivo y animación sobre el escenario.

No se permitirá el ingreso con envases y elementos de vidrio y cortopunzantes, latas y las conservadoras serán revisadas antes de ingresar, como parte de las medidas de seguridad a cargo de efectivos policiales contratados, tampoco se permitirá el ingreso de botellas de plástico con hielo (la policía permitirá el ingreso de hielo en rolitos). Habrá servicio de emergencias médicas y un puesto sanitario preventivo.

La entrada será libre y gratuita, y se cambió el lugar de ingreso habilitado: el INGRESO será por calle Belgrano, en tanto que la SALIDA será por el bulevar Los Constituyentes.