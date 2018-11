Podría ir a juicio la conductora que atropelló a una ciclista que perdió la vida

En poco menos de un mes, dentro de los plazos legales estipulados por la Justicia de Entre Ríos, podría ir a juicio oral la causa por el fallecimiento de una ciclista, que fuera atropellada por un auto cuando iba a su trabajo.

En el caso, está imputada de homicidio culposo una mujer de 72 años, que era la conductora del vehículo que embistió a la víctima desde atrás, ocasionando se caída.

El accidente

Tal como se informara oportunamente en 03442, el accidente se produjo el 19 de marzo del corriente, en calle 8 de Junio, entre Ugarteche y Supremo Entrerriano, cuando un Peugeot 207, color blanco, conducido por Norma Isabel Valdez de 70 años, que circulaba en sentido este a oeste por 8 de Junio, instante que atropelló a la ciclista, aparentemente cuando el sol encandiló a quien iba al volante.

La ciclista resultó ser Noelia Noemí Martínez de 57 años, que impactó contra el parabrisas, para luego caer a la calzada, por lo que sufrió importantes golpes, siendo asistida por personal de Vida Emergencias, que la trasladó al hospital Justo José de Urquiza.

Lamentablemente, la víctima quedó internada en grave estado en Terapia Intensiva tras ser sometida a una intervención quirúrgica, donde (pese a los esfuerzos médicos) falleció minutos después de las 00 horas del 20 de marzo.

La causa

En los últimos días se habló sobre el estado de la causa y la supuesta demora, por lo que 03442 averiguó sobre el estado de la misma, cuya IPP está en manos del doctor Fernando Martínez Uncal.

Según se pudo saber, la señora Valdez fue acusada por el homicidio culposo, siendo representada por el doctor Lautaro Vittón.

Dado el tipo de hecho, un accidente vial donde no hubo conducción temeraria, según se pudo establecer ya que la conductora no iba a gran velocidad y se pudo encandilar por el sol de frente, la Fiscalía la indagó el 28 de agosto y habría propuesto una suspensión de juicio a prueba (probation), pero con un resarcimiento económico a la familia de la fallecida.

De acuerdo a fuentes judiciales, esta novedad fue notificada a las partes y se dispuso un plazo de 30 días para que la imputada, junto a su abogado, confirmen y acepten la propuesta.

Este plazo vence el 28 de noviembre del corriente y hasta el momento no hubo presentación de la parte, por lo que de llegar la fecha, el doctor Martínez Uncal, podría solicitar la elevación a juicio oral.

Es importante destacar, dado algunos comentarios, que este caso es muy diferente al que le costara la vida a Emiliano Chaix, ya que de las actuaciones y diligencias practicadas, surge que Valdez no manejaba de manera temeraria como en el caso de Torrán y que si bien el incidente se produjo por su responsabilidad ya que pudo no haber tomado los recaudos por las condiciones de luz, en este caso puede caberle la posibilidad de una Probation, existiendo como escollo (aparentemente) que la defensa no aceptaría el resarcimiento requerido, por lo que habrá que esperar los pasos de la Fiscalía.